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20 квітня 2021, Київ 20:50
Фотогалереї

«Україна буде чинити опір» – фоторепортаж із навчання територіальної оборони

Радіо Свобода публікує світлини з навчання 130-го батальйону територіальної оборони Солом’янського району столиці. Оскільки офіційних вишколів бракує, деякі підрозділи за власною ініціативою проводять додаткові навчання. Тренування 130-го батальйону допомагає організовувати ГО «Територіальна оборона столиці». Серед інструкторів – колишні військові з цієї громадської організації. Не всі підрозділи тренуються так само інтенсивно – регулярність та ефективність вишколів залежать від мотивації бійців та командирів.

На восьмому році нинішньої війни досі не ухвалений закон про тероборону. Наразі основу військ територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ складають 25 бригад – це 580 кадрових військовослужбовців, 8000 резервістів-контрактників і кілька десятків тисяч військовозобов'язаних, яких при необхідності призиватимуть за мобілізацією.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Зокрема, розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Бойовий прапор 130-го батальйону територіальної оборони, який розробив волонтер і резервіст батальйону
1 Бойовий прапор 130-го батальйону територіальної оборони, який розробив волонтер і резервіст батальйону
У разі широкомасштабної війни Росії проти України на допомогу регулярним військам мають прийти бійці тероборони, діючи переважно в тилу. Коло завдань таких підрозділів доволі широке &ndash; від охорони важливих об&#39;єктів до захисту кордону й боротьби з диверсантами
2 У разі широкомасштабної війни Росії проти України на допомогу регулярним військам мають прийти бійці тероборони, діючи переважно в тилу. Коло завдань таких підрозділів доволі широке – від охорони важливих об'єктів до захисту кордону й боротьби з диверсантами
В Україні ж територіальна оборона існувала й до війни. Щоправда &ndash; лише на папері. Загалом же активна робота над розбудовою структури тероборони почалася лише в 2017 році, нині в Україні створено 25 бригад тероборони &ndash; по одній у кожній області та в Києві. У кожну бригаду входить по кілька кадрових військових, всі інші &ndash; військовослужбовці резерву. Всі вони підписують контракт на службу
3 В Україні ж територіальна оборона існувала й до війни. Щоправда – лише на папері. Загалом же активна робота над розбудовою структури тероборони почалася лише в 2017 році, нині в Україні створено 25 бригад тероборони – по одній у кожній області та в Києві. У кожну бригаду входить по кілька кадрових військових, всі інші – військовослужбовці резерву. Всі вони підписують контракт на службу
Інструктаж щодо поводження&nbsp;зі зброєю. Проте на восьмому році війни так і не ухвалений закон про тероборону. Від 2014 року, до Верховної Ради було подано сім законопроєктів, щоб&nbsp;створити дієву систему тероборони. Останній документ розробляли військові, експерти разом із громадськими організаціями. Однак жоден із законопроєктів так і не став законом
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Інструктаж щодо поводження зі зброєю.

Проте на восьмому році війни так і не ухвалений закон про тероборону.

Від 2014 року, до Верховної Ради було подано сім законопроєктів, щоб створити дієву систему тероборони. Останній документ розробляли військові, експерти разом із громадськими організаціями. Однак жоден із законопроєктів так і не став законом
Нині українська система тероборони тримається виключно на патріотично налаштованих українцях
5 Нині українська система тероборони тримається виключно на патріотично налаштованих українцях
&laquo;До бою! Контакт ліворуч! Контакт праворуч! Контакт ліворуч! Вільно!&raquo; &ndash; голосно дає команди інструктор
6 «До бою! Контакт ліворуч! Контакт праворуч! Контакт ліворуч! Вільно!» – голосно дає команди інструктор
Багато хто з контрактників придбав собі зброю (формально мисливську) та тренується на стрільбищах. Під час вишколів і тренувань також використовують стайкбольну
7 Багато хто з контрактників придбав собі зброю (формально мисливську) та тренується на стрільбищах. Під час вишколів і тренувань також використовують стайкбольну
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Аліса, 37 років, працює у відеопродакшені, вже понад рік у ТрО (теробороні): &laquo;Я тут для того, щоб у разі небезпеки я могла захистити себе, свою родину. Зараз у ці нелегкі тяжкі і небезпечні часи, коли ми розуміємо, що у будь-який час може бути інтервенція з боку ворога, я повинна знати, що в мене вдома є зброя і я повинна вміти нею скористатися, якщо, не дай Боже, хтось зайде в мій дім, на мою територію&raquo;
9 Аліса, 37 років, працює у відеопродакшені, вже понад рік у ТрО (теробороні):

«Я тут для того, щоб у разі небезпеки я могла захистити себе, свою родину. Зараз у ці нелегкі тяжкі і небезпечні часи, коли ми розуміємо, що у будь-який час може бути інтервенція з боку ворога, я повинна знати, що в мене вдома є зброя і я повинна вміти нею скористатися, якщо, не дай Боже, хтось зайде в мій дім, на мою територію»
У київської тероборони немає свого навчального центру. Тренуються в різних локаціях. А більшість амуніції купують за своїх гроші
10 У київської тероборони немає свого навчального центру. Тренуються в різних локаціях. А більшість амуніції купують за своїх гроші
У тероборону приймають чоловіків і жінок від 18 до 60. Потрібно пройти медобстеження і співбесіду
11 У тероборону приймають чоловіків і жінок від 18 до 60. Потрібно пройти медобстеження і співбесіду
Сергій, 36 років, журналіст, в ТрО з 2019 року. &laquo;Прийшов у ТрО, щоб знати своє місце в строю, коли буде потреба. ТрО дає впевненість у тому, хто поряд із тобою тримає зброю пліч-о-пліч. Дає знання з медицини і можливість навчитися правильно поводитися зі зброєю як самому, так і в підрозділі. Це все плюси, які обов&#39;язково дадуть змогу в бою прожити й завдати більше шкоди ворогу&raquo;
12 Сергій, 36 років, журналіст, в ТрО з 2019 року.

«Прийшов у ТрО, щоб знати своє місце в строю, коли буде потреба. ТрО дає впевненість у тому, хто поряд із тобою тримає зброю пліч-о-пліч. Дає знання з медицини і можливість навчитися правильно поводитися зі зброєю як самому, так і в підрозділі. Це все плюси, які обов'язково дадуть змогу в бою прожити й завдати більше шкоди ворогу»
Амуніція добровольців виглядає сучасно. Але головне &ndash; бойові навички
13 Амуніція добровольців виглядає сучасно. Але головне – бойові навички
Бійці навчаються переміщенню &laquo;двійками&raquo;, прикриваючи один одного. Під час роботи в&nbsp;&laquo;двійці&raquo; солдат, який зайняв позицію для стрільби попереду товариша, повинен спершу криком &laquo;тримаю&raquo; або &laquo;крию&raquo;, іншим дієвим способом повідомити про готовність прикрити вогнем переміщення напарника
14 Бійці навчаються переміщенню «двійками», прикриваючи один одного. Під час роботи в «двійці» солдат, який зайняв позицію для стрільби попереду товариша, повинен спершу криком «тримаю» або «крию», іншим дієвим способом повідомити про готовність прикрити вогнем переміщення напарника
Війна виглядає реальною, коли дивишся на звичайних киян в уніформі, готових боронити свій дім, свою державу
15 Війна виглядає реальною, коли дивишся на звичайних киян в уніформі, готових боронити свій дім, свою державу
Денис, 45 років, архітектор, у загоні тероборони з 2018-го, командир відділення стрілецької роти. &laquo;Якщо Росія нападе з якогось напрямку, де немає такої щільності наших військ, як на донбаському фронті, має бути тотальний опір по всій країні. Агресор має знати, що навколо нього буде вороже середовище. Тероборона буде чинити опір&raquo;
16 Денис, 45 років, архітектор, у загоні тероборони з 2018-го, командир відділення стрілецької роти.

«Якщо Росія нападе з якогось напрямку, де немає такої щільності наших військ, як на донбаському фронті, має бути тотальний опір по всій країні. Агресор має знати, що навколо нього буде вороже середовище. Тероборона буде чинити опір»
Війна поруч
17 Війна поруч
Навчання з рукопашного бою
18 Навчання з рукопашного бою
У державах НАТО підрозділи тероборони &ndash; справжні бойові одиниці, здатні швидко реагувати на загрози. Тож за потреби держава може швидко мобілізувати значний резерв навчених бійців. У повсякденному ж житті такі підрозділи допомагають долати наслідки стихійних лих та надзвичайних ситуацій
19 У державах НАТО підрозділи тероборони – справжні бойові одиниці, здатні швидко реагувати на загрози. Тож за потреби держава може швидко мобілізувати значний резерв навчених бійців. У повсякденному ж житті такі підрозділи допомагають долати наслідки стихійних лих та надзвичайних ситуацій
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Війна &ndash; справжня, не дивлячись на те, що від столиці до фронту близько 700 кілометрів
21 Війна – справжня, не дивлячись на те, що від столиці до фронту близько 700 кілометрів
Марта, 50 років, науковець, медик за освітою, перший раз на навчанні тероборони. &laquo;Прийшла тому, що мені дійсно не все одно&raquo;
22 Марта, 50 років, науковець, медик за освітою, перший раз на навчанні тероборони.

«Прийшла тому, що мені дійсно не все одно»
Іван, 21 рік, студент, працює в громадському секторі, 6 місяців в теробороні.&nbsp; &laquo;Прийшов, бо давно хотів, щоб здобути мінімальні навички, щоб у разі потреби застосувати їх&raquo;
23 Іван, 21 рік, студент, працює в громадському секторі, 6 місяців в теробороні. 

«Прийшов, бо давно хотів, щоб здобути мінімальні навички, щоб у разі потреби застосувати їх»
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&laquo;Україна буде чинити опір&raquo;, &ndash; заявляють бійці тероборони
25 «Україна буде чинити опір», – заявляють бійці тероборони
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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