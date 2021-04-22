Росія: Шойгу заявив про закінчення навчань у Південному та Західному військових округах

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити навчання у Південному та Західному військових округах. Про це він заявив після прибуття в окупований Крим, повідомляє ТАСС.

За словами Шойгу, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

«Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах», – заявив Шойгу.

Він наказав забезпечити з 23 квітня повернення усіх військ до місць постійної дислокації.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.