Російський міністр оборони Сергій Шойгу на вертольоті облетів райони дислокації військ і військової техніки, перевірив готовність військово-морських і сухопутних військ. Агентство «Інтерфакс» повідомило, що в навчаннях візьмуть участь понад 10 тисяч солдатів і понад 40 бойових кораблів. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників продемонструвати свою готовність покарати Москву новими санкціями, в тому числі виключити Росію з глобальної системи банківських платежів SWIFT, щоб утримати Кремль від подальшого використання військової сили. (Увага: частина відео без звуку. Відео: Міністерство оборони Росії, Reuters)
Росія розпочала масштабні військові навчання в окупованому Криму
Росія почала великі військові навчання в окупованому Криму 22 квітня під особистим контролем міністра оборони Росії Сергія Шойгу в рамках демонстрації сили на південному кордоні України та адміністративній межі з окупованим Кримським півостровом, що викликає серйозну стурбованість у Києві і на Заході.
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