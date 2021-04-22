Росія розпочала масштабні військові навчання в окупованому Криму

Російський міністр оборони Сергій Шойгу на вертольоті облетів райони дислокації військ і військової техніки, перевірив готовність військово-морських і сухопутних військ. Агентство «Інтерфакс» повідомило, що в навчаннях візьмуть участь понад 10 тисяч солдатів і понад 40 бойових кораблів. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників продемонструвати свою готовність покарати Москву новими санкціями, в тому числі виключити Росію з глобальної системи банківських платежів SWIFT, щоб утримати Кремль від подальшого використання військової сили. (Увага: частина відео без звуку. Відео: Міністерство оборони Росії, Reuters)