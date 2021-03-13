У п'ятницю, 12 березня, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля за підтримки посольства Великої Британії в Україні та Європейського фонду за демократію відкрили експозицію «CRIMEA is HERE» («КРИМ ТУТ»). У партнерстві з Port.agency виставка буде представлена в Музеї Києва.
У Криму російська влада звинувачує понад 80 кримських мусульман через участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії включили до списку об'єднань, названих «терористичними». Міжнародний правозахисний центр «Меморіал», а також українська влада вважають фігурантів цих справ політичними в'язнями, проте влада Росії з цією оцінкою не згодна. Останні масштабні обшуки в рамках «справ Хізб ут-Тахрір» пройшли в Криму 17 лютого 2021 року. Тоді російські силовики затримали сімох кримських мусульман.
4 березня 2021 року в актовій залі Київської православної богословської академії Православної Церкви України презентували «Платформу звільнення політв'язнів».
У Криму російська влада звинувачує понад 80 кримських мусульман через участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії включили до списку об'єднань, названих «терористичними». Міжнародний правозахисний центр «Меморіал», а також українська влада вважають фігурантів цих справ політичними в'язнями, проте влада Росії з цією оцінкою не згодна. Останні масштабні обшуки в рамках «справ Хізб ут-Тахрір» пройшли в Криму 17 лютого 2021 року. Тоді російські силовики затримали сімох кримських мусульман.
4 березня 2021 року в актовій залі Київської православної богословської академії Православної Церкви України презентували «Платформу звільнення політв'язнів».
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