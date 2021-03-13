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13 березня 2021, Київ 19:13
Фотогалереї

Спогади і листи тим, хто в неволі: Виставка у Києві про кримських політв'язнів (фотогалерея)

У п'ятницю, 12 березня, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля за підтримки посольства Великої Британії в Україні та Європейського фонду за демократію відкрили експозицію «CRIMEA is HERE» («КРИМ ТУТ»). У партнерстві з Port.agency виставка буде представлена в Музеї Києва.

У Криму російська влада звинувачує понад 80 кримських мусульман через участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії включили до списку об'єднань, названих «терористичними». Міжнародний правозахисний центр «Меморіал», а також українська влада вважають фігурантів цих справ політичними в'язнями, проте влада Росії з цією оцінкою не згодна. Останні масштабні обшуки в рамках «справ Хізб ут-Тахрір» пройшли в Криму 17 лютого 2021 року. Тоді російські силовики затримали сімох кримських мусульман.

4 березня 2021 року в актовій залі Київської православної богословської академії Православної Церкви України презентували «Платформу звільнення політв'язнів».​

Виставка CRIMEA is HERE присвячена Криму і спогадам про нього, глибинним емоціям і почуттям
1 Виставка CRIMEA is HERE присвячена Криму і спогадам про нього, глибинним емоціям і почуттям
Художники, які народилися й жили в кримських містах, говорять з аудиторією уривками фраз і кадрами з фільму своїх спогадів. Маша Куликовська, Krolikowski Art, Саша Ковальова, Валерій Ведута і Віталій Фоменко розповідають про свій особистий досвід, який одночасно знайомий кожному
2 Художники, які народилися й жили в кримських містах, говорять з аудиторією уривками фраз і кадрами з фільму своїх спогадів. Маша Куликовська, Krolikowski Art, Саша Ковальова, Валерій Ведута і Віталій Фоменко розповідають про свій особистий досвід, який одночасно знайомий кожному
&laquo;Ця виставка &ndash; для всіх, хто хоч раз був у Криму. Всіх, хто поїхав і хто залишився. Всіх, хто вірить, що Крим всередині кожного з нас, адже тільки так боротьба за нього може тривати&raquo;, &ndash; говорить кураторка проєкту Катя Тейлор
3 «Ця виставка – для всіх, хто хоч раз був у Криму. Всіх, хто поїхав і хто залишився. Всіх, хто вірить, що Крим всередині кожного з нас, адже тільки так боротьба за нього може тривати», – говорить кураторка проєкту Катя Тейлор
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на відкритті виставки
4 Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на відкритті виставки
Стіна спогадів, де кожен може написати свої спогади, пов&#39;язані з півостровом
5 Стіна спогадів, де кожен може написати свої спогади, пов'язані з півостровом
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Картини Олександри Ковальової
7 Картини Олександри Ковальової
На виставці можна написати листівку для в&#39;язнів Кремля
8 На виставці можна написати листівку для в'язнів Кремля
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вкладає листівку для політв&#39;язнів Кремля
9 Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вкладає листівку для політв'язнів Кремля
10
Цитата засудженого до 14 років колонії кримського татарина, координатора &laquo;Кримської солідарності&raquo; Сервера Мустафаєва
11 Цитата засудженого до 14 років колонії кримського татарина, координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва
Світлини кримських політв&#39;язнів з їхніми дітьми
12 Світлини кримських політв'язнів з їхніми дітьми
13
Імена та прізвища незаконно ув&#39;язнених кримчан
14 Імена та прізвища незаконно ув'язнених кримчан
&laquo;254 скульптура&raquo; Марії Куликовської. Зліпок з тіла художниці, покритого текстилем за кольорами прапора України. Створений протягом квітня-травня 2014 року в Києві ?? рос:&nbsp;&laquo;254 скульптура&raquo; Марии Куликовской. Слепок с тела художницы, покрытого текстилем по цветам флага Украины. Созданный в течение апреля-мая 2014 года в Киеве
15 «254 скульптура» Марії Куликовської. Зліпок з тіла художниці, покритого текстилем за кольорами прапора України. Створений протягом квітня-травня 2014 року в Києві

?? рос: «254 скульптура» Марии Куликовской. Слепок с тела художницы, покрытого текстилем по цветам флага Украины. Созданный в течение апреля-мая 2014 года в Киеве
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Відвідати виставку можна з 13 до 22 березня в Музеї Києва, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7
18 Відвідати виставку можна з 13 до 22 березня в Музеї Києва, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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