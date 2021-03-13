3 «Ця виставка – для всіх, хто хоч раз був у Криму. Всіх, хто поїхав і хто залишився. Всіх, хто вірить, що Крим всередині кожного з нас, адже тільки так боротьба за нього може тривати», – говорить кураторка проєкту Катя Тейлор