Росія: суд відмовився випусти з-під варти фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ібрагімова

У Росії суд апеляційну скаргу про продовження запобіжного заходу на 6 місяців у справі спеціаліста в області арабської мови Ісмета Ібрагімова, який є фігурантом однієї зі «справ Хізб ут-Тахрір».

Рішення залишили чинним, повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

Адвокат Айдер Азаматов наполягав на відсутності підстав утримувати Ібрагімова у слідчому ізоляторі далеко від сім’ї і просив застосувати до нього IV Женевську конвенцію, як до громадянина України.

Суд почався із запізненням, процес вівся за допомогою відеоконференцзв’язку.

Ібрагімов залишиться під арештом до 1 липня 2021 року.

За словами адвоката, 25 березня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбудеться розгляд кримінальної справи Ібрагімова по суті, підсудний буде присутній в залі разом зі своїм адвокатом.

Ісмета Ібрагімова затримали 7 липня 2020 року в селищі Курци в окупованому Росією Криму. В цей же день затримали ще шістьох кримських татар. Ібрагімову інкримінують організацію діяльності організації «Хізб ут-Тахрір», яка, на відміну від України, у Росії заборонена.