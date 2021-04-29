Європарламент у резолюції пропонує відключити Росію від системи SWIFT у випадку агреcії проти України

Європейський парламент схвалив резолюцію, якою пропонує відключити Росією від платіжної системи SWIFT у випадку агресії проти України.

Рішення підтримали 569 євродепутатів, проти виступили 67, утрималися 46.

«Якщо нарощування військ у майбутньому перетвориться на вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде суворою. [Європарламент] наполягає на тому, що за таких обставин імпорт нафти і газу з Росії до ЄС потрібно негайно припинити, тоді як Росію слід виключити з платіжної системи SWIFT, а всі активи в ЄС олігархів, наближених до російської влади та їх сімей у ЄС, потрібно заморозити та скасувати їхні візи», – йдеться в резолюції.

Крім того, документ закликає ЄС знизити залежність від Росії, зупинивши завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

Резолюція також зазначає, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у 2020 році було «замахом», яке було «скоєно агентами російських спецслужб на території Російської Федерації».

У резолюції вказано, що «ті ж самі агенти ГРУ» з російської військової розвідки, які «брали участь у вибуху складу боєприпасів у Чехії, також несуть відповідальність за замах на вбивство» у Солсбері, Англія, колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Скрипаль.

Зазначається, що агентам ГРУ також інкримінують замах на вбивство болгарського власника збройного заводу Еміліана Гебрєва, та інших людей у Болгарії у 2015 році з використанням речовини, схожої на «Новачок».

У проєкті резолюції міститься заклик до Росії негайно звільнити Навального і відвести свої війська від кордону з Україною.