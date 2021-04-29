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29 квітня 2021, Київ 07:22
Новини | Політика

Європарламент розгляне резолюцію, яка засуджує дії Росії

Резолюція, яка носить рекомендаційний характер, має підтримку п’яти основних політичних груп Європарламенту

Європейський парламент 29 квітня має розглянути резолюцію, яка погрожує Росії заходами у відповідь на нарощування нею військової потужності біля кордонів України, ув’язнення Олексія Навального та «російський напад у Чехії».

Резолюція, яка носить рекомендаційний характер, має підтримку п’яти основних політичних груп Європарламенту.

У проєкті резолюції, розміщеному на сайті Європарламенту, мовиться, що Росія «є не тільки зовнішньою загрозою європейській безпеці, але і веде внутрішню війну проти власного народу у формі систематичного придушення опозиції та вуличних арештів».

У документі зазначається, що отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у 2020 році було «замахом», яке було «скоєно агентами російських спецслужб на території Російської Федерації».

«Отруєння Навального узгоджується з планом дій, вжитих проти опонентів [президента Росії Володимира] Путіна ... які призвели до загибелі кількох провідних опозиційних діячів, журналістів, активістів та іноземних лідерів», – мовиться у повідомленні.

У резолюції недвозначно вказано, що «ті ж самі агенти ГРУ» з російської військової розвідки, які «брали участь у вибуху складу боєприпасів у Чехії, також несуть відповідальність за замах на вбивство» у Солсбері, Англія, колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Скрипаль.

Зазначається, що агентам ГРУ також інкримінують замах на вбивство болгарського власника збройного заводу Еміліана Гебрєва, та інших людей у Болгарії у 2015 році з використанням речовини, схожої на «Новачок».

«Росія відмовляється співпрацювати у розслідуванні цих злочинів, скоєних на території Європейського Союзу», і «покриває ключових підозрюваних», – мовиться у повідомленні.

У проєкті резолюції міститься заклик до Росії негайно звільнити Навального і відвести свої війська від кордону з Україною, заявивши, що «масштаби та ударна сила» військового угруповання «свідчать про наміри наступу». Наголошується, що якщо ці російські сили будуть використані для вторгнення в Україну, «імпорт нафти і газу з Росії до ЄС [повинен] бути негайно зупинений», а Росія має бути «виключена з платіжної системи SWIFT» міжнародних банківських переказів.

У документі також мовиться, що «активи в ЄС олігархів, близьких до російської влади, і їх сімей», повинні бути заморожені, а їх візи в ЄС анульовані, якщо російські війська ввійдуть в Україну.

Що стосується енергетики, резолюція закликає ЄС знизити залежність від Росії, зупинивши завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

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