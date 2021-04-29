Європарламент розгляне резолюцію, яка засуджує дії Росії

Європейський парламент 29 квітня має розглянути резолюцію, яка погрожує Росії заходами у відповідь на нарощування нею військової потужності біля кордонів України, ув’язнення Олексія Навального та «російський напад у Чехії».

Резолюція, яка носить рекомендаційний характер, має підтримку п’яти основних політичних груп Європарламенту.

У проєкті резолюції, розміщеному на сайті Європарламенту, мовиться, що Росія «є не тільки зовнішньою загрозою європейській безпеці, але і веде внутрішню війну проти власного народу у формі систематичного придушення опозиції та вуличних арештів».

У документі зазначається, що отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у 2020 році було «замахом», яке було «скоєно агентами російських спецслужб на території Російської Федерації».

«Отруєння Навального узгоджується з планом дій, вжитих проти опонентів [президента Росії Володимира] Путіна ... які призвели до загибелі кількох провідних опозиційних діячів, журналістів, активістів та іноземних лідерів», – мовиться у повідомленні.

У резолюції недвозначно вказано, що «ті ж самі агенти ГРУ» з російської військової розвідки, які «брали участь у вибуху складу боєприпасів у Чехії, також несуть відповідальність за замах на вбивство» у Солсбері, Англія, колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Скрипаль.

Зазначається, що агентам ГРУ також інкримінують замах на вбивство болгарського власника збройного заводу Еміліана Гебрєва, та інших людей у Болгарії у 2015 році з використанням речовини, схожої на «Новачок».

«Росія відмовляється співпрацювати у розслідуванні цих злочинів, скоєних на території Європейського Союзу», і «покриває ключових підозрюваних», – мовиться у повідомленні.

У проєкті резолюції міститься заклик до Росії негайно звільнити Навального і відвести свої війська від кордону з Україною, заявивши, що «масштаби та ударна сила» військового угруповання «свідчать про наміри наступу». Наголошується, що якщо ці російські сили будуть використані для вторгнення в Україну, «імпорт нафти і газу з Росії до ЄС [повинен] бути негайно зупинений», а Росія має бути «виключена з платіжної системи SWIFT» міжнародних банківських переказів.

У документі також мовиться, що «активи в ЄС олігархів, близьких до російської влади, і їх сімей», повинні бути заморожені, а їх візи в ЄС анульовані, якщо російські війська ввійдуть в Україну.

Що стосується енергетики, резолюція закликає ЄС знизити залежність від Росії, зупинивши завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.