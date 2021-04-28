Путін нагадує Зеленському про «особливий статус» Донбасу

Президент Росії Володимир Путін знову вимагає від України «особливого статусу» для Донбасу. При цьому господар Кремля не підтверджує відведення російських військ від українських кордонів. Мовляв, ескалація на «юго-востоке Украины» триває, і винен у ній Київ. Якщо президент України Володимир Зеленський поступиться вимозі Путіна, це стане капітуляцією України, стверджують експерти. Натомість у Москві наголошують: хочете миру – виконуйте «Мінські угоди», «формулу Штайнмаєра».

Путін нагадує Зеленському

Президент України Володимир Зеленський знову хоче зустрічі з Путіним, а президент Росії знову відмовляється спілкуватися з українським колегою про Донбас. Путін готовий до зустрічі тільки про двосторонні відносини, а врегулювання на сході України залишає «прямому діалогу Києва з Донецьком і Луганськом». Такого діалогу немає, контакти Зеленського і Путіна перервані, але це не заважає господарю Кремля висувати чергові вимоги. Володимир Путін озвучив їх напередодні не напряму, а через французького керівника Емманюеля Макрона. Під час телефонної розмови з ним «особливу увагу приділено внутрішньоукраїнському конфлікту», стверджує Кремль. І додає: «Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, ігнорує положення Мінських угод. Акцентована необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей». Це стосується, зокрема, «правового оформлення особливого статусу Донбасу».

Закріплення у Конституції України «особливого статусу» ОРДЛО і проведення там виборів до передання Росією контролю над кордоном – давні, ключові вимоги Москви для врегулювання на Донбасі. Скільки б не заявляв Київ (у тому числі при президентові Зеленському) про необхідність модернізації «Мінських угод», Путін не відступає. Що й підтвердив у розмові з Макроном.

У викладі Єлисейського палацу також ішлося про те, що президент Франції закликав Путіна зменшити напруження на Донбасі та біля кордонів України. Однак у версії Кремля немає нічого про відведення російських військ.

Турчинов нагадує Зеленському

Стосовно «особливого статусу» Донбасу Україна пішла на певний компроміс ще восени 2014 року – при тодішньому президенту Петрові Порошенку. Тоді ухвалили закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Словосполучення «особливий статус» уникнули, однак йдеться саме про це. Як зауважив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода колишній в.о. президента України, секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках Олександр Турчинов, закон хоч і є, але чинності не набув. Він запрацює лише після повного звільнення окупованої території. Водночас Турчинов відзначає інший ухвалений тоді закон – про деокупацію. Турчинов нагадує Зеленському: Україна має бути готова і до дипломатичних, і до силових методів відновлення територіальної цілісності.

«З обмеженнями, завдяки яким цей закон і досі не набув чинності. І одна з вимог Путіна до Зеленського – зняти ці обмеження, які фактично перетворили цей законодавчий акт на фетиш. Тобто жодного дня цей закон не працював. І обмеження, які ми запровадили, блокують його до повного звільнення окупованої території. Коли була складна ситуація і після Іловайської трагедії була небезпека наступу росіян уже вглиб України, президент Порошенко був змушений піти на ці переговори, щоб зупинити наступ і дати можливість відновити боєздатність ЗСУ. Але я вам хочу нагадати, що в 2018 році ситуація кардинально змінилася. У 2018 році я доповідав парламенту закон про деокупацію. Відповідно до цього закону, Росія визнана країною агресором. Все те, що вони називають «ЛНР», «ДНР», визнано окупаційними адміністраціями.

Бажано цей закон прочитати, до речі, і пану Зеленському

І у цьому законі чітко прописано, що ми використовуємо як дипломатичні, так і силові заходи відновлення нашої територіальної цілісності. Крапка. Коли я доповідав цей закон, Путін та його оточення зробили заяву: у випадку ухвалення цього закону ми вважаємо, що Україна виходить з Мінських угод. Незважаючи на цей шантаж, Верховна Рада підтримала нашу ініціативу, цей закон був проголосований. І саме тому сьогодні для України (бажано цей закон прочитати, до речі, і пану Зеленському, і керівництву Міноборони тощо) це є закон, де чітко прописана наша формула протидії агресії. Після його ухвалення мінська тема залишається виключно майданчиком для переговорів», – констатував Турчинов.

Штайнмаєр нагадує Зеленському

Одним із перших кроків Зеленського на посаді президента було у 2019 році погодження «формули (плану) Штайнмаєра» (Франк-Вальтер Штайнмаєр – ексглава МЗС Німеччини у перші роки російської агресії, нині президент ФРН). Формула якраз передбачає набуття чинності в Україні закону про особливий статус Донбасу. А саме:

тимчасова чинність – у день виборів в ОРДЛО;

постійна чинність – якщо ОБСЄ визнає ці вибори демократичними.

Як переконував тоді Зеленський, у законі не буде перетнуто жодної «червоної лінії» й «не буде ніколи капітуляції». Але низка українських партій, активісти та громадські діячі не погодилися із президентом. Вони підкреслили: «Спочатку агресор Росія має виконати безпекову частину «Мінських угод». Тобто, вивести з Донбасу свої війська і передати контроль над кордоном. А вже потім будуть вибори і обговорення статусу Донбасу.

(Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».)

«Зеленський зупинився»

Як стверджував Донбас.Реалії експерт-міжнародник Григорій Перепелиця, втілення «формули Штайнмаєра» стане саме капітуляцією України. Водночас експерт додає: хоч і не зразу, але Зеленський це усвідомив й зупинився.

«Політична частина «Мінських угод» це і передбачала – надання «особливого статусу» для ОРДЛО. Росія хоче перетворити при цьому Україну де-факто на конфедерацію. Щоб ОРДЛО одержало право вето і на зовнішню, і на внутрішню політику України. Більше того – щоб вони були представлені в органах державної влади України. Росія не вперше застосовує такий досвід на пострадянському просторі. Те ж саме Дмитро Козак (який нині веде переговори від Москви щодо Донбасу) просував раніше по Придністров’ю у Молдові. Україна це усвідомлює і тому поставила ситуацію щодо «особливого статусу» на паузу. Бо «план Штайнмаєра» передбачає у разі його реалізації політичну капітуляцію України.

«План Штайнмаєра» передбачає у разі його реалізації політичну капітуляцію України

І ви пам’ятаєте заяви Вадима Пристайка (ексміністра закордонних України), потім спроби створення «консультативної ради» у «мінському процесі», консультації Єрмака (глави Офісу президента Зеленського) і Козака… Все йшло у певному напрямку. Але під тиском громадянського суспільства Зеленський зупинився. Він у принципі відхилив цей напрямок. Тому Путіна це дуже турбує. Бо в результаті у нього не залишиться іншого виходу, ніж ескалація й широкомасштабні дії проти України», – вважає Григорій Перепелиця.

Єрмак нагадує «попередникам»

Зі свого боку Зеленський продовжує наполягати – жодних капітуляцій не трапиться. Україна, як і раніше, відмовляється проводити вибори в ОРДЛО, не контролюючи свій кордон. Як зазначив днями глава Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак (в інтерв'ю інтернет-виданню Liga.net), «це наша принципова позиція: не можуть проходити вибори, поки кордон не переданий під контроль українського уряду. Не знаю, з яких міркувань наші попередники могли взагалі погоджуватися з іншою послідовністю».

​У цьому аспекті є основна суперечність «Мінських угод». Пункт 9-й передбачає «відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в усій зоні конфлікту, яке має початися в перший день ПІСЛЯ (виділено – ред.) місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в ОРДЛО на підставі закону України та конституційна реформа)…» Водночас у пункті 12-му «Мінських угод» указано, що ці вибори «…будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ». А стандарти ОБСЄ передбачають контроль держави над територією, де вона проводить вибори. В цьому разі – України над територією ОРДЛО і над своїм кордоном.

Єрмак вважає «формулу Штайнмаєра» не капітуляцією України, а підтвердженням того, що вибори в ОРДЛО можуть бути проведені лише за наявності контролю України над своїм кордоном.

Це я вам як юрист можу сказати