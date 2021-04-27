Кулеба прокоментував оголошення російського консула в Одесі небажаною для перебування в Україні особою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у випадку висилання дипломатів, Україна діятиме на основі принципу взаємності. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Це ж росіяни запустили цей маховик. Вони вигнали нашого консула з Петербурга, ми вигнали у відповідь їхнього співробітника посольства. Тепер вони вирішили, що їм теж треба вигнати когось з нашого посольства, вигнали з нашого посольства. І ми для симетрії вигнали їхнього консула. Я не знаю, чого вони там добиваються, якісь влаштовують шоу. Але ми завжди діятимемо на основі принципу взаємності», – пояснив Кулеба

Міністр зауважив, що цей процес почався з 2014 року.

«У нас з 2014 року ведеться планова робота в цьому напрямі. Тобто в нас же постійно: вони когось з українських дипломатів виганяють, ми – їх. У нас, на жаль, чи, на щастя, така дуже динамічна робота зі зменшення кількості російських дипломатів на території України. Але, ще раз наголошую, що ми винятково реагуємо на їхні провокації проти наших дипломатів», – додав Кулеба.

27 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило про оголошення консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою.

У відомстві заявили, що це крок у відповідь на оголошення 26 квітня МЗС Росії співробітника посольства України в Москві персоною нон-ґрата.

«Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у МЗС також вказували, що оголошення дипломата посольства України в Москві персоною нон-ґрата позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода назвав це «черговою провокацією російської сторони».

26 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві у зв’язку з буцімто «недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила «persona non grata» співробітника Посольства Російської Федерації в Києві». У МЗС Росії заявили, що дипломат має залишити територію країни до 30 квітня.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, а потім він перебував в українській дипустанові.

У МЗС дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві. Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.