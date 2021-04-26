У МЗС відреагували на видворення співробітника посольства України в Росії

Оголошення дипломата посольства України в Москві персоною нон-ґрата позбавлене логіки, не має під собою жодних причин, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

«Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві «persona non grata» позбавлене логіки, не має під собою жодних причин», – повідомив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що відповідь України на цю провокацію не забариться.

«Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України», – зауважив Ніколенко.

26 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві.

«У зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила «persona non grata» співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, «persona non grata» оголошений співробітник Посольства України в Росії», – мовиться у повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що дипломат має залишити територію країни до 30 квітня. У відомстві додали, що відповідну ноту направили посольству України.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, а потім він перебував в українській дипустанові.

У МЗС дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві. Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.