У МЗС України назвали провокацією затримання консула в Росії і готують відповідь

Міністерство закордонних справ України назвало провокацією затримання українського консула в Росії.

«Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з’ясовуються», – повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, ближчим часом українська сторона «визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики».

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання напередодні українського консула в Санкт-Петербурзі. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».