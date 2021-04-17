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17 квітня 2021, Київ 11:23
Новини | Політика

У МЗС України назвали провокацією затримання консула в Росії і готують відповідь

За словами речника МЗС, ближчим часом українська сторона «визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики»

Міністерство закордонних справ України назвало провокацією затримання українського консула в Росії.

«Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з’ясовуються», – повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, ближчим часом українська сторона «визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики».

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання напередодні українського консула в Санкт-Петербурзі. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

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