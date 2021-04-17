ФСБ заявляє про затримання українського консула у Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання у Санкт-Петербурзі українського дипломата, консула Генерального консульства України у цьому російському місті Олександра Сосонюка. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ФСБ 17 квітня.

У ФСБ заявили, що дипломата затримали 16 квітня «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

«До іноземного дипломата будуть застосовані заходи, відповідно до норм міжнародного права», – йдеться в повідомленні. Що це за заходи – в ФСБ не уточнили.

Доля росіянина, про якого йдеться в повідомленні, не розкривається.

Інших подробиць, зокрема, щодо місця перебування затриманого у ФСБ не наводять.

У Міністерстві закордонних справ України інформацію наразі не коментували.