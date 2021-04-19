У МЗС назвали прізвище російського дипломата, якого планують видворити з України

У Міністерстві закордонних справ України назвали прізвище російського дипломата, якого мають намір видворити з країни у відповідь на затримання українського консула в Росії та рекомендацію йому залишити країну.

«Старший дипломат – це один із радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков. Відповідна нота буде направлена російському посольству... До того ж, ми вже почули певний шантаж з російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон грата співробітника нашого посольства в Москві», – повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24» 18 квітня.

За його словами, російському дипломату дали 72 години, щоб залишити територію України.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, а потім він перебував в українській дипустанові.

У МЗС дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

Інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між двома країнами, зокрема через накопичення Москвою тисяч військових поблизу кордону України і в анексованому Криму.