МЗС Росії: консулу України, якого затримувала ФСБ, рекомендують залишити російську територію

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію. Як повідомила пресслужба МЗС Росії, про це заявили тимчасовому повіреному у справах України в Росії Василеві Покотилу, якого 17 квітня викликали до російського зовнішньополітичного відомства.

«З російського боку було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, що несумісна зі статусом консульського співробітника і завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано залишити її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня», – йдеться в повідомленні.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сососнюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, і зараз він перебуває в українській дипустанові. Міністерство закордонних справ України назвало дії російських силовиків провокацією і заявило, що «ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики».

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у коментарі «Громадському радіо» раніше сьогодні заявив, що росіяни «зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства», коли затримували його.

Він назвав дії російських силовиків «фактично нападом». «Якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ», – додав він.

Інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між двома країнами, зокрема через накопичення Москвою тисяч військових поблизу кордону України і в анексованому Криму.