«Настав час для деескалації» – президент США Джо Байден про дії Росії проти України

Президент США Джо Байден виступив у Білому домі зі зверненням після нових санкцій, запроваджених раніше проти Росії через її «зловмисні дії».

«Коли тільки я балотувався в президенти, я однозначно заявляв, що коли я стану президентом, я чітко відповідатиму на будь-яку спробу втручатися в наші вибори, на будь-які загрози суверенітету. Ми не можемо дозволити будь-якій іноземній силі втручатися в наші демократичні процеси», – сказав Байден на початку звернення.

Він заявив, що в розмові з Путіним повідомив йому, що як тільки США знатимуть винуватців втручання, вони підготують відповідь.

Щодо України, то Джо Байден зазначив, що висловив президентові Росії свою стурбованість щодо стягування російських військ на кордоні України і в окупованому Криму. Він наголосив на важливості деескалації ситуації, пов’язаної з агресією Росії, і запевнив, що в разі, якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США і їхніх союзників, то отримає «відповідь».

«Я повністю підтримую суверенітет і територіальну цілісність України і зараз настав час для деескалації, шляху уперед через дипломатичний процес. США та Україна конструктивно рухаються цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США – співпрацювати з Росією, ми будемо продовжувати це. Але, якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США, ми відповідатимемо на це – це стосується наших народів і наших союзників», – сказав Байден.

Білий дім 15 квітня оголосив про санкції через дії Росії, які США характеризують як «шкідливі» – зокрема кібератаки, втручання у вибори в США, пропозицію винагороди за життя американських військових в Афганістані, порушення міжнародного права, в тому числі концентрацію російських військ поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на операції з держборгом Росії на первинному ринку. Також до списку санкцій внесли низку фізичних осіб та компаній.

У Москві різко відреагували на нові санкції США, заявивши, що на них буде жорстка відповідь.

Союзники по Північноатлантичному альянсу висловили підтримку рішенню Сполучених Штатів запровадити санкції проти Росії.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.