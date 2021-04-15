США: Байден попереджав Путіна про санкції

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не приховував, що Сполучені Штати вже цього тижня запровадять нові санкції проти Москви. Про це заявив в ефірі телекомпанії CNN помічник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Санкції, про які Білий дім оголосив у четвер, були запроваджені через дії Росії, які США характеризують як «шкідливі» – зокрема кібератаки, втручання у вибори в США, пропозицію винагороди за життя американських військових в Афганістані, порушення міжнародного права, в тому числі окупація Криму.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на операції з держборгом Росії на первинному ринку. Також до списку санкцій внесли низку фізичних осіб та компаній.

За словами Саллівана, Байден вказував Путіну на неминучість санкцій, але в той же час наголосив, що хоче стабільних відносин з Росією і не зацікавлений в новому циклі конфронтації з Москвою. Про те, що США не зацікавлені в поглибленні конфронтації, йдеться і в указі Байдена про санкції.

Як сказав помічник президента США, Байден і Путін «говорили один з одним відверто і розуміючи один одного». Під час цієї розмови Байден запропонував російському президенту найближчим часом зустрітися, щоб обговорити перспективи двосторонніх відносин. Кремль відповіді на пропозицію поки не дав.

За словами Саллівана, навіть у роки Холодної війни лідери США і СРСР зустрічалися один з одним, а зараз, за оцінкою Вашингтона, двосторонні відносини ще не такі погані, як тоді. «Є ризик їх подальшого зниження по спіралі, якщо два лідери не зустрінуться і не обговорять існуючі труднощі», – сказав він. На думку помічника президента, санкції ніяк не суперечать прагненню США уникнути ескалації напруженості. «Мета президента – дати вагому та чітку відповідь на дії Росії, а не роздувати напруженість», – заявив Салліван.

Салліван також підкреслив, що Байден дав Путіну зрозуміти, що США не зупиняться перед посиленням санкцій у разі агресивних дій Росії щодо України.

У Москві різко відреагували на нові санкції США, заявивши, що на них буде жорстка відповідь.

Союзники по Північноатлантичному альянсу висловили підтримку рішенню Сполучених Штатів запровадити санкції проти Росії.