Голова МЗС Латвії: зараз є тільки одна сторона, яка повинна деескалювати свої дії – це Росія

Візит голів міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії – це заява про солідарність і підтримку України, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Про це він сказав на спільній пресконференції в Києві з колегами з МЗС України Дмитром Кулебою, Естонії Єви-Марії Лійметс і Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Крім того, Рінкевичс вказав на те, що візит дозволив обговорити поточну ситуацію на тлі військової концентрації Росії на кордоні з Україною.

«Україна права в юридичному і моральному планах і ми наголошуватимемо на цьому в міжнародних організаціях. Наразі є лише одна сторона, яка має деескалювати свої дії – це Російська Федерація. Я хотів би подякувати друзям з України за відвертий обмін цього ранку. Латвія повністю готова підтримати кроки Уркаїни на шляху до євро- та євроатлантичної інтеграції, і ми наголосили на підтримці процесу реформування України», – сказав він.

Рінкевичс вказав на те, що Кулеба 19 квітня долучиться до зустрічі ради міністрів закордонних справ ЄС.

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«Я хочу повторити те, що вже сказала Єва-Марія (Лійметс – ред.) – що зустріч комісії в понеділок буде прекрасною нагодою, щоб обговорити, як підтримати Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції», – зазначив дипломат.

Виступаючи перед ним, Лійметс вказала на підтримку Естонією суверенітету України.

«В найближчі тижні ми бачили активізацію військових дій і присутність військ на кордоні. Ми сподіваємося на можливість вирішення цієї ситуації і на те, що сторони продовжуватимуть переговори в тому числі і в Мінському процесі для того, щоб знайти мирне рішення і завершити анексію Криму. Я дуже вдячна Україні за всі дії з її боку і цього тижня була успішна зустріч між Україною і комісією НАТО, ми спостерігаємо одностайну підтримку України, це об’єднана позиція всіх соратників НАТО», – розповіла міністерка.

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Вона висловила підтримку Естонією ініціативи «Кримської платформи», саміт якої запланований на серпень 2021 року.

Її колега з Литви Габріелюс Ландсбергіс озвучив основне повідомлення від країн Балтії: «Україна ніколи не буде сама».

«Ми знаємо, хто відповідальний за процеси, хто ескалює ситуацію, хто захищається, хто нападає – і це Росія. По-друге, ми підтримуємо реформи, наближення України до ЄС та НАТО. Ми стоїмо поруч із вами», – сказав він.

Він закликав Росію повернутися до переговорів у мінському та нормандському форматі.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.