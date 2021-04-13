Репортаж CNN із передової та інші повідомлення американських медіа про загострення на Донбасі

Бойові дії, що тривають довше, ніж Друга світова війна, бліндажі, що нагадують Першу світову, та президент України, який неподалік від лінії розмежування має перебігати до укриття. Такі драматичні кадри й опис ситуації на Донбасі у понеділок зранку змогли побачити та почути глядачі CNN.

Минулого тижня старший міжнародний кореспондент Метью Ченс отримав «безпрецедентний доступ» до президента Володимира Зеленського й побував разом із ним на передовій. Журналіст передав свої враження у телевізійному сюжеті, де передав атмосферу на лінії розмежування.

«Це як потрапити назад у минуле, у часи Першої світової, я не бачив нічого схожого у сучасному веденні військових конфліктів», – коментує Ченс свої враження у траншеї.

В сюжеті також показано кадри, як російську військову техніку стягують до українського кордону та в окупований Крим. Ченс підкреслив, що Зеленський прийшов до влади із обіцянкою закінчити війну, але так цього і не зробив. Візит Зеленського на Донбас, каже Ченс, має на меті показати українським захисникам, що вони мають політичну підтримку у Києві.

«Що Україні дійсно потрібно, каже Зеленський, то це більше підтримки у Вашингтоні, більше зброї, грошей і підтримки у приєднанні до НАТО. Слів підтримки від президента Байдена, каже Зеленський, – уже недостатньо». Ченс запитав Зеленського, чи потенційне приєднання України до НАТО не розлютить Росію ще більше й не призведе до загострення ситуації. Зеленський відповів: «Можливо, ваша правда, але наші люди продовжують боротись. Що буде у майбутньому – невідомо. Але ми – незалежна країна, й нам вирішувати, куди приєднуватись».

Протягом вихідних та у понеділок Україна залишається у фокусі також інших американських видань.

Зокрема, Politico розмірковує про те, чи може Україна використовувати оборонне озброєння зі Сполучених Штатів на тлі загострення ситуації. «У 2018 році Україна купила у США 210 протитанкових боєприпасів та 37 установок «Джавелін» на 47 мільйонів доларів, а у кінці 2019-го Державний департамент узгодив купівлю другої партії у 150 снарядів та 10 установок. Але купівля відбулась із численими обмеженнями у їхньому використанні, враховуючи те, що їх потрібно зберігати на заході України, далеко від лінії фронту».

Видання цитує колишніх і нинішніх американських посадовців, що наголошують на тому, що це озброєння не повинно використовуватись для наступу, а лише для захисту української сторони. За повідомленнями джерел у Києві, пише Politico, «червону лінію», коли можна буде використовувати «Джавеліни», іще не перейдено – йдеться про момент, якщо «російські танки увійдуть на територію України».

Двоє колишніх високопосадовців у США заявили виданню, що «поточне просування російської важкої техніки у Східній Європі є якраз тим сценарієм, проти якого і призначені «Джавеліни», однак наближені до Зеленського джерела у Києві повідомили, що дискусії про можливе використання цього протиракетного комплексу «іще не ведуться на рівні президента», який «прагне деескалації», а отже, не налаштований перекидати установки на схід.

Politico пише, що, хоча Київ боїться раптового вторгнення з боку Росії, дехто все ж розглядає маневри як «брязкання зброєю» для політичного тиску на президента США Джо Байдена. У будь-якому випадку, заявив виданню колишній високопосадовець Пентагону Джим Тоузенд, «Джавеліни» можуть виявитись безсилими проти деяких методів ведення війни, до яких вдається Росія, зокрема, він нагадав про «зелених чоловічків» у 2014 році.

Інші американські видання більше фокусуються не на аналітиці, а на новинах з України. Так, CNBC пише, державний секретар Ентоні Блінкен попередив про можливу відповідь Росії за її агресивну поведінку: «Президент Байден чітко заявив. Якщо Росія поводитиметься безрозсудно чи агресивно, будуть наслідки».

А CBS News повідомляє про заяву української влади, що Росія вже стягнула 80 тисяч військовиків до східного кордону з Україною та у Криму, а також наголошує, що США та ЄС засуджують дії Москви.