Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі 4 військових на Донбасі – Арестович

Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі, заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча ще вищий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у пресслужби президента) провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти», – сказав Арестович в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.