Обстріл був точним – Цаплієнко про обстріл під Шумами, де загинули 4 військових ЗСУ

Серйозне загострення на фронті сталося вдень 26 березня. Є четверо загиблих військових Збройних сил та двоє поранених. Інформацію про бій, яку спершу повідомили незалежно один від одного журналісти Юрій Бутусов та Андрій Цаплієнко, підтвердили і в штабі Операції об'єднаних сил. Бій зав'язався в селищі Шуми – це Горлівський напрямок – близько другої дня. Журналіст Андрій Цаплієнко розповів подробиці в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Як загинули військові?

– Наскільки я можу судити, бойовики відкрили вогонь по групі українських військових. Враховуючи, що обстріл вівся мінометами калібру 82 міліметри – а це не настільки небезпечна зброя, як 120-і – його з досить високою долею ймовірності координували за допомогою безпілотників. Бо ви можете собі уявити: чотири людини загинули від мінометного обстрілу не найбільшим калібром. Обстріл був достатньо точним.

Чи стабілізувалася ситуація?

– Годину тому (станом на 16-у) обстріл ще вівся.

Як можна це пояснити?

– Українська розвідка у відкритих джерелах доповідає, що немає готовності бойовиків до якихось проривів, враховуючи склад їхньої техніки, особовий склад, психологічний стан. Але ми бачимо по інформації в російській пресі та пресі, яку контролюють бойовики, що вони «накачують» місцеве населення, нібито готуючи його до так званого наступу українських сил. Тому принаймні інформаційне розігрівання ситуації там ведеться. Можливо, ця ситуація пов'язана з цим – можливо.

Нагадаємо, що раніше ватажок угруповання «ДНР» заявляв про готовність подавляти вогневу активність Збройних сил України.

Цю ситуацію треба розглядати в контексті. Зараз дуже складно ідуть перемовини в ТКГ (Тристоронній контактній групі – ред.): Росія постійно висуває якісь умови, на які Україна не може піти, і враховуючи, що бойовики діють за командою Росії, мені здається, що це загострення вигідне Росії – треба проаналізувати, які цілі вони собі ставлять.

Тим часом у штабі операції Об’єднаних сил повідомили: «Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». У результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє зазнали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу».