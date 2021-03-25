Российское издание «Коммерсант» опубликовало проект «кластеров» от Франции и Германии, с помощью которых они пытаются разблокировать Минские переговоры. Среди прочего, западные партнёры Украины по Нормандскому формату предлагают легализовать в ОРДЛО «народную милицию», организовать «совместное патрулирование» ею и украинскими силовиками неподконтрольной территории, а также провести выборы на оккупированной части Донбасса до взятия границы под контроль Украиной. Эти предложения – дополненные ещё и российскими желаниями – отвергла Украина, из-за чего, по словам издания, переговоры по Донбассу в Нормандском формате снова зашли в тупик. Хотят ли Париж и Берлин капитуляции Украины? 🔹

Уже неделю в эфирах мы обсуждает мифические «кластерный план» от Франции и Германии: то Дмитрий Козак отрицал его существование, называя мифом – то упрекал Киев, что тот не подал к «мифу» предложений; Андрей Ермак уверял, что план согласован с Украиной и лежит на столе в Кремле – а украинскую делегацию в ТКГ даже не поставили в известность о его содержании.

Российский «Коммерсант» утверждает, что обладает полным текстом предложений Франции и Германии (их разбор здесь, хотя сама статься полна российских нарративов). Там – выборы до установления контроля над границей, а это позиция, с которой украинская сторона борется еще со времен «формулы Штайнмаера». Кстати, сама «формула» в кластерах тоже упоминается: она должна быть имплементирована в украинское законодавтельство на одном из этапов.

Обращает на себя внимание оперирование понятием «народная милиция» – оно, видимо, тянется еще из вторых Минских соглашений, но с тех пор на оккупированных территориях понятие приобрело иной смысл: «Народной милицией» оккупационные администрации называют все свои вооруженные формирования, то есть «армию». Похоже, что переименование проводили, именно чтобы «вписать» наемников России в Минские соглашения.

Понимают ли Франция и Германия, что это угрожает украинскому суверенитету?

«Думаю, что в Париже и Берлине понимают эти угрозы, но считают их, судя по всему, перевариваемыми, поскольку, если мы говорим о дипломатическом пути, то он предполагает ряд компромиссов. Вот Франция и Германия взяли и механически попытались добиться компромисной позиции», – полагает политолог Олег Саакян.

Он прогнозирует, что предложение по«кластерам» в переговорах рассыпется: с самого начала это – продукт мертворожденный. Например, если на территории ОРДЛО во время будущих выборов будут оставаться вооруженные формироания, эти выборы просто не признает ОБСЕ и другие международные наблюдатели.

«Франция и Германия заинтересованы в динамике переговорного процесса, поэтому пытаются щупать и искать, – говорит политолог. – Это самый горячий и большой конфликт в Европе. Если Европейский Союз неспособен сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, подмывается его геополитическая состоятельность».

Заместитель Министра иностранных дел Украины в (2007-2010) Константин Елисеев считает публикацию в «Коммерсанте» домашней заготовкой Кремля, спусковым крючком которой стал отказ Андрей Ермака от условий России.

«Даже беглый просмотр подтверждает неизменность позиции Росссии: делегитимизация Нормандского формата, предоставление первой скрипки ТКГ, прямой диалог между Киевом и Донецком-Луганском и безаппеляционное вмешательство России в работу парламента Украины, – говорит Елисеев. – Но больший интерес заключен в общем смысле публикаций. Во-первых, есть очевидная стагнация переговорного процесса, и, раскрывая детали переговоров в СМИ, Москва доводит эту стагнацию до низшей точки. Имея в руках такие козыри как возможность нагнетать эскалацию, Кремль рассчитывает перехватить инициативу и, как задача-максимум, полностью дискредитировать нормандский формат и добиться переговоров Киева (с ОРДЛО – ред.) со всеми трагическими для нас последствиями. Во-вторых, неуступчивость США и ЕС вызывает явное разочарование Москвы, откуда все громче звучит конфронтационная риторика. Дальше нас ждет новый этап шантажа со стороны России. Киеву надо готовиться к серии обострений на фронте и отсутствию любой гибкости Москвы в переговорах».

По мнению Елисеева, Киев должен отказаться от намерений двухсторонних встреч с Россией и быть более взвешенным в своих инициативах: публикуя документ, Кремль хотел также показать и нескоординированность Украины и западных партнеров.

Больше – в эфире:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите