Украина не согласилась на условия, выставленные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран «нормандской четверки». Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в письме к «нормандским советникам». При этом он отметил, что заявления Козака несут манипулятивный характер. О чем речь?

Чего хотел Козак

18 марта политические советники лидеров стран «нормандской четверки» провели видеоконференцию, во время которой они обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня. Он предложил политсоветникам «нормандской четверки» письменно зафиксировать запрет на открытие ответного огня на Донбассе со стороны ВСУ без разрешения руководства. После чего в своем письме он изложил пункты, которые должна, по его мнению, выполнить Украина (Козак устанавливал дедлайн 22 марта).

Украинская сторона на требование не согласилась.

«Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня», – отметил Ермак в своем письме.

Ермак отметил, что именно российская сторона отказалась от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта, что в очередной раз показывает ее незаинтересованность в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Также Козак обвинил Украину в том, что та не предоставила никаких предложений к проекту «кластеров» по выполнению «Минска», который составили Германия и Франция. Кроме того, Козак инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате – ввести принцип ротации на переговорах, чтобы функцию председателя выполнял каждый из четырех участников по очереди.

Что за «кластеры», по которым Козак хотел предложений Украины?

Это предложения по выполнению Минских соглашений от Франции и Германии, которые те, согласно заявлению Ермака, 9 марта отправили Кремлю (предложения «лежат на столе» в Кремле, сказал Ермак). Дмитрий Козак в интервью российскому «Интерфаксу» заявил, что не знает об их существовании!

В украинской делегации в ТКГ объяснили, что Дмитрий Козак уже отзывался ранее об этих предложениях на заседании контактной группы, поэтому никак не может о них не знать. Теперь же представитель администрации президента России выдвинул к Украине претензии в отсутствии предложений.

А вот украинская ​делегация о содержании предложений не была поинформирована – судя по информации представителя ОРДЛО в группе Сергея Гармаша, о сути документа на момент его отправки в Кремль знал лишь сам Андрей Ермак.

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