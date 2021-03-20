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20 березня 2021, Київ 16:49
Донбас

Два місця концентрації техніки бойовиків засвітилися на Донбасі

На двох об’єктах непідконтрольної частини Донецької області російські гібридні сили концентрують техніку та особовий склад. Про це Радіо Донбас.Реалії повідомили джерела у воєнізованих структурах окупаційної адміністрації. Інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів, що працює у зоні ООС. Ці об’єкти можна побачити на супутникових знімках, ось вони.

Горлівка

Перший з них розташований зовсім поруч із лінією розмежування, у Горлівці. Це територія заводу «Еластомір». До лінії тут – не більше від 9 кілометрів. Місце розташування заводу виділене червоним.

Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області. Торецьк та Новгородське під контролем уряду України
Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області. Торецьк та Новгородське під контролем уряду України
Вигляд заводу на супутникових знімках
Вигляд заводу на супутникових знімках

Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад. Їхні масштаби можна оцінити за цим відео. Водій під'їжджає до заводу з боку вулиці Мікояна та деякий час їде вздовж нього по вулиці Можайського.

Моспине

Другий об'єкт – колишній аеродром «ДТСААФ». Він розташований неподалік від Моспиного на південний схід від Донецька. За інформацією джерел Радіо Донбас.Реалії, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об’єкт став використовуватися під базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили, але зазначають, що її присутність тут фіксувалася і раніше. Аеродром виділений червоним.

Аеродром на південний схід від Моспиного
Аеродром на південний схід від Моспиного

До Донецька звідси близько 12 кілометрів.

Навколо аеродрома сільськогосподарські поля
Навколо аеродрома сільськогосподарські поля

До війни аеродром використовувався для стрибків із парашутом. На відео добре видно його обриси. Порівняйте їх із супутниковими знімками.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу населених пунктів Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони, підконтрольних Росії формувань. Також знайдена база техніки на східній околиці Дебальцева, що до війни була призначена для стоянки цивільних вантажівок. І що саме прикриває нова російська РЛС біля Алчевська?

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(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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    Олександр Демченко

    Закінчив Донецький юридичний інститут МВС України у 2007 році. Працюю у медіа з 2008-го. У проєкті Радіо Донбас.Реалії – з самого старту, з 2016 року. Тут займався та займаюся написанням матеріалів, блогів, створенням відео, аудіо-контенту та навіть СММ. Впевнений, що важливу та цікаву інформацію можна знайти навіть там, де, здавалось би, оком нема за що зачепитися, а пальцем лише проскролити.

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