Безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони підконтрольних Росії формувань

Гібридні формування, підконтрольні Росії, зберігають під окупованими Терновим та Бугаївкою на Донбасі танки, зенітно-ракетні комплекси та гаубиці калібру 122 міліметрів. Радіо Донбас.Реалії знайшло місця зберігання техніки та озброєння на супутникових картах цієї місцевості.

За даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольній урядові України території було помічені місця зберігання техніки, полігони та укріплення угруповання «ЛДНР». Судячи з супутникових знімків, обидва полігони активно використовуються​.

Тернове

На полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області виявили чотири самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниць, Т-72 – 11 одиниць).

Ось цей полігон на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез).

Тут добре видно будівлі, ймовірно, для особового складу та місце стоянки техніки. Можна розрізнити танки.

Земляні укріплення для техніки та сліди її пресування. За характером шляхів переміщення техніки можна зробити висновок, що вони активно використовуються.

А ось куди вони ведуть. Бачимо полігон з позиціями для стрільб, рубежами та укріпленнями.

Бугаївка

Також зафіксоване озброєння на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64), шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм). Окрім того – тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»).

Другий полігон – окупована частина Луганської області. Ось він на супутникових картах у прив’язці до населеного пункта Бугаївка:

На ньому зберігається велика кількість техніки, як і зазначено у звіті ОБСЄ. Навіть на не дуже чітких знімках можна легко розрізнити гаубиці Д-30А калібром 122 мм (виділено червоним).

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСС.РЕАЛІІ:

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