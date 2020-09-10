Дзеркальна інспекція: що може перевірити Україна в окопах «ДНР» 

Україна вимагає дзеркально перевірити позиції російських гібридних сил, де моніторингова місія ОБСЄ фіксувала порушення мінських домовленостей. Про це повідомило Міністерство оборони України, коментуючи зрив інспекції в Шумах. Ця інспекція – спільна з ОБСЄ та у присутності представників російських гібридних сил – мала відбутися 10 вересня відповідно до домовленостей тристоронньої контактної групи (про усі обставини цих домовленостей, та чому вони наразі дезавуйовані, дивіться у цьому ефірі).

Ще до підписання «всеосяжного перемир’я» 22 липня 2020 року – та його початку 27 липня – сторону російських гібридних сил неодноразово звинувачували у порушенні Мінських угод від лютого 2015 року. Які точки можуть зацікавити ТКГ для такої дзеркальної інспекції?

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1. Софіївка: полігон за 20 км від Шумів

Згідно з «Комплексом заходів», передбачених Мінськими угодами, заборонена зброя та техніка мають бути відведені на визначену відстань від лінії розмежування сторін. Так, озброєння калібром 100-мм та більше – на 25 кілометрів з обох сторін. Під цей калібр підпадають всі танки, що використовуються у конфлікті. Для потужніших систем «Град» відведення складає 70 кілометрів (35 км від лінії розмежування), а для «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» та «Точка У» – 140 кілометрів (70 кілометрів з кожного боку).

Ці правила неодноразово порушувалися, що фіксувалося як Штабом ООС, так і спостерігачами СММ ОБСЄ. Наприклад, наприкінці травня 2020 року ОБСЄ кілька разів фіксувала значне зростання кількості вибухів у районі селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) на непідконтрольній частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами з великого калібру.

Ймовірно, йдеться про великий військовий полігон, що використовується угрупованням «ДНР». Він розташований за кількасот метрів на південний схід від селища Софіївка. Це менше 20-ти кілометрів до лінії розмежування. До українських позицій під селищем Шуми від цього місця – лише 17-18 кілометрів.

2. Міусинськ: полігон на межі лінії відведення

Окрім того, у звіти ОБСЄ потрапляв полігон під містом Міусинськ Луганської області. Підконтрольні Росії формування зберігають там, зокрема, 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика».

Там також фіксували установки БМ-21 «Град». Полігон розташовується впритул до лінії відведення такого типу зброї. І невідомо, чи не переміщається вона ближче.

3. Богданівка: нові позиції «ДНР» на ділянці розведення

Якщо казати про інженерне облаштування позицій, то спостережна місія ОБСЄ завдяки безпілотникам виявляла будівництво нових позицій російськими гібридними силами на межі ділянки розведення Богданівка –​ Петрівське. Про це повідомляється в звіті місії від 20 липня 2020 року.

«БПЛА вперше зафіксував, як копали поглиблення (не зафіксоване за даними спостереження від 5 липня 2020 року), за оцінкою, для підготовки до облаштування нового укриття на схід від недавно виритої траншеї поблизу південно-східного кута ділянки розведення», –​ йдеться в звіті.

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Згідно з домовленостями, на ділянках відведення не тільки заборонено перебувати військовим та військовій техніці, але й будувати нові укріплення.

4. Мар’їнка, Водяне, Майорськ та Авдіївка: обстріли під час режиму тиші

Під час «всеосяжного перемир’я», за даними штабу ООС, сталося близько 60 неприцільних, або провокативних обстрілів з різноманітної зброї. Найчастіше порушення фіксувалися поблизу Мар’їнки, Водяного, Майорська та Авдіївки.

У цих точках по інший бік лінії зіткнення тримають позиції 100 Окрема мотострілецька бригада «Республиканская гвардия» (100 ОМСБр), 11 Окремий мотострілецький полк «Восток» (11 ОМСп) та 3 Окрема мотострілецька бригада «Беркут» (3 ОМСБр) гібридних збройних формувань. Про це йшлося нещодавно у звіті розвідувального співтовариства InformNapalm. Ці підрозділи займають позиції, що спираються на міську агломерацію Донецьк-Ясинувата-Горлівка.

В цьому матеріалі ми спиралися на відкриті дані, які вже встановлені ОБСЄ, журналістами і штабом ООС у 2020 році. Однак, які точки наразі запросив Київ для дзеркальної інспекції, офіційні органи України і делегація у контактній групі не повідомляли.