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10 вересня 2020, Київ 17:52
Донбас.Реалії

Дзеркальна інспекція: що може перевірити Україна в окопах «ДНР» 

Навчання танкових екіпажів російських гібридних сил на Донбасі. Місто Торез, 2020 рік. Скріншот з YouTube-каналу «Оплот ТВ»

Україна вимагає дзеркально перевірити позиції російських гібридних сил, де моніторингова місія ОБСЄ фіксувала порушення мінських домовленостей. Про це повідомило Міністерство оборони України, коментуючи зрив інспекції в Шумах. Ця інспекція – спільна з ОБСЄ та у присутності представників російських гібридних сил – мала відбутися 10 вересня відповідно до домовленостей тристоронньої контактної групи (про усі обставини цих домовленостей, та чому вони наразі дезавуйовані, дивіться у цьому ефірі).

Ще до підписання «всеосяжного перемир’я» 22 липня 2020 року – та його початку 27 липня – сторону російських гібридних сил неодноразово звинувачували у порушенні Мінських угод від лютого 2015 року. Які точки можуть зацікавити ТКГ для такої дзеркальної інспекції?

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1. Софіївка: полігон за 20 км від Шумів

Згідно з «Комплексом заходів», передбачених Мінськими угодами, заборонена зброя та техніка мають бути відведені на визначену відстань від лінії розмежування сторін. Так, озброєння калібром 100-мм та більше – на 25 кілометрів з обох сторін. Під цей калібр підпадають всі танки, що використовуються у конфлікті. Для потужніших систем «Град» відведення складає 70 кілометрів (35 км від лінії розмежування), а для «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» та «Точка У» – 140 кілометрів (70 кілометрів з кожного боку).

Ці правила неодноразово порушувалися, що фіксувалося як Штабом ООС, так і спостерігачами СММ ОБСЄ. Наприклад, наприкінці травня 2020 року ОБСЄ кілька разів фіксувала значне зростання кількості вибухів у районі селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) на непідконтрольній частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами з великого калібру.

Розташування полігону (виділене червоним) у прив'язці до міст Горлівка та Єнакієве
Розташування полігону (виділене червоним) у прив'язці до міст Горлівка та Єнакієве

Ймовірно, йдеться про великий військовий полігон, що використовується угрупованням «ДНР». Він розташований за кількасот метрів на південний схід від селища Софіївка. Це менше 20-ти кілометрів до лінії розмежування. До українських позицій під селищем Шуми від цього місця – лише 17-18 кілометрів.

2. Міусинськ: полігон на межі лінії відведення

Окрім того, у звіти ОБСЄ потрапляв полігон під містом Міусинськ Луганської області. Підконтрольні Росії формування зберігають там, зокрема, 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика».

Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) та на супутникових знімках (знизу)
Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) та на супутникових знімках (знизу)

Там також фіксували установки БМ-21 «Град». Полігон розташовується впритул до лінії відведення такого типу зброї. І невідомо, чи не переміщається вона ближче.

3. Богданівка: нові позиції «ДНР» на ділянці розведення

Якщо казати про інженерне облаштування позицій, то спостережна місія ОБСЄ завдяки безпілотникам виявляла будівництво нових позицій російськими гібридними силами на межі ділянки розведення Богданівка –​ Петрівське. Про це повідомляється в звіті місії від 20 липня 2020 року.

«БПЛА вперше зафіксував, як копали поглиблення (не зафіксоване за даними спостереження від 5 липня 2020 року), за оцінкою, для підготовки до облаштування нового укриття на схід від недавно виритої траншеї поблизу південно-східного кута ділянки розведення», –​ йдеться в звіті.

(дочекайтесь завантаження схеми)

Згідно з домовленостями, на ділянках відведення не тільки заборонено перебувати військовим та військовій техніці, але й будувати нові укріплення.

4. Мар’їнка, Водяне, Майорськ та Авдіївка: обстріли під час режиму тиші

Під час «всеосяжного перемир’я», за даними штабу ООС, сталося близько 60 неприцільних, або провокативних обстрілів з різноманітної зброї. Найчастіше порушення фіксувалися поблизу Мар’їнки, Водяного, Майорська та Авдіївки.

У цих точках по інший бік лінії зіткнення тримають позиції 100 Окрема мотострілецька бригада «Республиканская гвардия» (100 ОМСБр), 11 Окремий мотострілецький полк «Восток» (11 ОМСп) та 3 Окрема мотострілецька бригада «Беркут» (3 ОМСБр) гібридних збройних формувань. Про це йшлося нещодавно у звіті розвідувального співтовариства InformNapalm. Ці підрозділи займають позиції, що спираються на міську агломерацію Донецьк-Ясинувата-Горлівка.

В цьому матеріалі ми спиралися на відкриті дані, які вже встановлені ОБСЄ, журналістами і штабом ООС у 2020 році. Однак, які точки наразі запросив Київ для дзеркальної інспекції, офіційні органи України і делегація у контактній групі не повідомляли.

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(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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