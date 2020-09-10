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10 вересня 2020, Київ 22:32
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«Не хочемо приниження для наших військових!»: біля Шумів протестували проти інспектування позицій ЗСУ бойовиками (відео)

«Не хочемо приниження для наших військових!»: біля Шумів протестували проти інспектування позицій ЗСУ бойовиками (відео)
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«Не хочемо приниження для наших військових!»: біля Шумів протестували проти інспектування позицій ЗСУ бойовиками (відео)

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10 вересня, коли представники російських гібридних сил у супроводі ОБСЄ мали оглянути позиції ООС, біля блокпосту на в'їзді до селища Шуми Донецької області відбулася акція протесту. Висловити свою незгоду з дозволом на інспектування українських позицій приїхали жителі Слов'янська, Покровська, Бахмута та Торецька. Згодом до протестувальників підійшов заступник командувача штабу ООС Богдан Бондар. Він пояснив, що через провокації російських гібридних сил оглядини позицій не відбулися.

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