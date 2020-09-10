«Хто вони такі, щоб там бути?» Запитуємо жителів Шумів і Торецька про інспектування позицій із бойовиками

Роман Куліш, Сергій Горбатенко

Отже, інспекція в Шумах не відбулася. Україна заявила, що домовленість 9 вересня про спільну з російськими представниками перевірку позицій зірвана через те, що російська сторона висунула нові вимоги, про які не йшлося на зустрічі Контактної групи, а крім того, коли на позиціях перебувала ОБСЄ, угруповання «ДНР» здійснило прицільний обстріл і запустило дрон. Хоча наразі до українських окопів уже не запрошують представників російських гібридних формувань, ввечері у Києві анонсовані акції протесту тих, хто вважає останню домовленість ТКГ зрадою національних інтересів, а на блокпосту перед Шумами вдень збирався десяток активістів із донбаських міст, щоб засудити такі кроки влади. Детально про те, що відбувається довкола Шумів цими днями, Радіо Донбас.Реалії пояснює у цьому ефірі. Ми ж запитали жителів Шумів і Торецька – міста, яке закривають від можливого наступу ці позиції, – як вони ставляться до «спільної інспекції».

Вони не вважають себе стороною конфлікту, тоді чому вони приїжджають інспектувати?

Тетяна, жителька Торецька (переклад із російської): Я вважаю, що їм робити немає чого на наших позиціях, вони не вважають себе стороною конфлікту, тоді чому вони приїжджають інспектувати? Я вважаю, що ОБСЄ, миротворчі сили та українські представники мають право проводити такі інспекції, але не сили Росії. Я проти.

– Чи побоюєтесь ви загострення в Торецьку в результаті такої інспекції?

– Не знаю, цей страх уже сьомий рік є. Для мене вже не такий сильний, правда… Я пережила полон свого племінника у «ДНР», він мені як син, тому боюсь не так сильно, але розуміємо, що закінчиться це нескоро.

Немає певності щодо просування до миру за допомогою таких інспекцій: ну якщо ми вже нікуди від цього не подінемося, то хотілося б поглянути, що буде після таких інспекцій, і чи потрібні вони взагалі. Але гадаю, що нічого не зміниться.

Марина, жителька селища Шуми (ім’я змінене на прохання співрозмовниці; переклад із російської): У 2015–16-му тут усе погоріло, всі будинки згоріли. Світла, буває, нема і по три місяці, і вісім місяців якось не було. Зараз (після 27 липня – ред.) не стріляють. Якщо тільки якась тварина на міні підірветься. У нас їх стільки попідривалось… А так не стріляють, як почалося перемир’я. Ну коли-не-коли десь щось бахне. А так хто його знає, де що воно бахає.

А що вони нам зроблять? Якщо з хорошими намірами, чому ні. Вони ж теж не звірі якісь

Про те, що буде якась інспекція, Марина не чула.

– Ну нічого, ну зайдуть, ну запитають: як ми, що. І все. Більше нічого. А що вони нам зроблять? Якщо з хорошими намірами, чому ні. А так, не знаю… Ну вони ж теж не звірі якісь. А що нам зроблять? Ми ж ні по кому не стріляємо.

Світлана, жителька Торецька: Я категорично проти (такої інспекції – ред.) Це нісенітниця. Інспекцію можуть здійснювати лише ОБСЄ, миротворці, але не бойовики, я так вважаю.

– Ви вірите, що такі дії можуть посприяти встановленню миру?

– Ні. Навпаки. Вони (бойовики – ред.) і так усе знають. Думаю, є якісь «партизани і донощики», які доносять про наші дії й наші позиції. Тому ніякого миру не буде, я так вважаю, буде війна. Ну як це так: ворог прийшов і все оглядає.

– Чи побоюєтесь ви загострення у Торецьку в результаті інспекції?

– Загострення ми чекаємо завжди. Ми не знаємо, що у них в головах, а землю свою ми і далі будемо захищати.

Родіон, житель Торецька (переклад із російської): Ставлюсь до цього негативно, їм немає чого тут робити, це наші території. Не знаю, що вони там будуть інспектувати, та хто вони такі, щоб там бути.

– Чи побоюєтесь ви загострення у Торецьку в результаті інспекції?

– Звичайно, почнеться, вони ж будуть бачити бліндажі й окопи наших Збройних сил. І тільки одному Богу відомо, що після того почнеться.

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