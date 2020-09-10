На в’їзді до Шумів люди вийшли на пікет проти спільного з бойовиками інспектування 

На блокпосту на в’їзді до селища Шуми Донецької області 10 вересня зібрався пікет із близько десяти людей, які вийшли на протест проти інспекції українських позицій, про яку домовилась Тристороння контактна група. Як повідомив кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода), люди розповіли, що приїхали з довколишній міст – Бахмута, Покровська, Слов’янська і Торецька Донецької області, та що серед них є ветерани бойових дій на Донбасі, переселенці і міські громадські активісти.

Люди тримали, крім державного і червоно-чорного, прапори ВО «Свобода», Донецької області та довге червоне полотно, яке, як вони заявили, символізує червоні лінії для влади. Також у руках були плакати з гаслами «Мир на Донбасі – це не зрада національних інтересів», «Донбас проти чужих господарів», «Не пустимо ворога в хату».

У розмові з кореспондентом протестувальники заявили, що «не розуміють, чому люди, які звільняли Слов’янськ, тепер змушені терпіти, що росіяни будуть ходити у них по окопах».

Міністерство оборони України сьогодні повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

У Кремлі раніше привітали рішення про спільне інспектування на Донбасі з участю бойовиків.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

Приводом для цього стало те, що 5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що території неподалік селища Шуми, підконтрольного урядові України, будуть обстріляні 7 вересня через «незаконно зведені інженерні споруди» там українською стороною, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню. 9 вересня угруповання «ДНР» заявило про відмову від удару по позиціях ЗСУ.

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі Шумів з участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.