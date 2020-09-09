Учасники ТКГ вирішили відвідати район Шумів 10 вересня – представниця ОБСЄ

Учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося сьогодні, домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі, повідомила спецпредставниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Ґрау.

«Сьогоднішнє позачергове засідання Тристоронньої контактної групи було присвячене питанням безпеки і дотримання режиму припинення вогню в зоні конфлікту, зокрема, обговоренню ситуації в районі селища Шуми, щодо якої учасники зустрічі мають різні оцінки. Учасники засідання погодились, що було б корисним відвідування вказаного району. Візит запланований на 10 вересня 2020 року», – йдеться в заяві Ґрау, поширеній пресслужбою ОБСЄ.

«Я закликаю сторони продовжувати робити все необхідне для забезпечення ефективного і стійкого припинення вогню, перш за все в інтересах цивільного населення», – додала вона.

5 вересня Денис Пушилін, нинішній ватажок угруповання «ДНР», пообіцяв, що в понеділок, 7 вересня, порушить нині чинний режим припинення вогню.

За його заявою, він віддав наказ своїм бойовикам відкрити того дня о 8-й ранку вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

За твердженням Пушиліна, в тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню. При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

При цьому українська сторона у Тристоронній контактній групі наголосила, що спостерігачі ОБСЄ в своїх звітах чітко вказують, що провели повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявили жодних змін у наявних позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня 2020 року.

Після цих заяв 6 вересня внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.