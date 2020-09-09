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Трехсторонняя контактная группа договорилась о совместном инспектировании в районе Шумов при участии представителя ОБСЕ. Об этом по итогам видеоконференции ТКГ сообщил Офис президента Украины. «Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции», – говорится в сообщении. Пока подробностей о том, как будет выгладеть эта инспекция, и кто в нее войдет, в Офисе не сообщают.

Сегодня днем представитель ОБСЕ созвал внеочередное заседание ТКГ (во время пандемии эти встречи проходят по видеосвязи). О ее начале сообщил представитель ОРДЛО в группе, журналист Сергей Гармаш и, со ссылкой на свой источник, РБК-Украина. В сообщении последнего говорилось, что встречу созвали по требованию украниской стороны: причина в угрозах группировок обстрелять украинский поселок Шумы, а также гибели и ранении военных. Хотя, накануне от российских гибридных сил последовало заявление, что это они будут требовать внеочередной встречи минской группы. И как раз приблизительно в то время, как это и произошло в реальности: в полдень 9 сентября. Боевики хотели добиться совместной инспекции украинских позиций, которые их не устраивают.

Радио Донбасс.Реалии напомнит порядок событий, чтобы понять, что происходит, и чего ожидать на Донбассе дальше.

Что случилось?

В воскресенье, 7 сентября, на Донбассе был убит один и ранен еще один украинский военнослужащий.

Перед этим глава вооруженного формирования ДНР, подконтрольного России, Денис Пушилин издал приказ об обстреле поселка Шумы возле Торецка. Предлог – якобы оборудуемые Украиной фортификационные сооружения. Мониторинговая миссия ОБСЕ вскоре опровергла, что эти сооружения строились во время перемирия. Бывший участник войны на Донбассе на стороне российских гибридных сил Игорь Безлер, который сейчас находится в России, подтвердил, что сооружения были возведены в 2019 году.

Российские силы называли разные даты планируемой атаки на Шумы: сначала 7, потом 9 сентября. Но на момент 16:00 среды обстрел так и не произошел. Раненый и убитый были на других участках фронта: в Причепиловке и Красногоровке.

Подразделение украинской армии, которое дислоцируется в Шумах, – 503 батальйон морской пехоты – продолжает нести службу и ожидать возможной атаки, а в штабе пообещали огневой ответ.

Какие позиции строн войны?

Украина. Киев квалифицирует убийство и ранение военного как нарушение режима прекращеня огня. Оно – первое с момента договоренностей (27 июля). Однако, срывом перемирия Украина это не считает: говорит именно об угрозе срыва.

Между этими двумя трагическими событиями (ранением и убийством военного) президент Владимир Зеленский собирал украинскую делегацию в ТКГ на консультации: по итогу та назвала ранение военного единичной провокацией (погибшего на тот момент еще не было).

Однако, и после убийства военнослужащего Киев пользуется формулировкой «не допустить срыва перемирия».

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», – заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук после встречи 9 сентября.

Россия. Офицальные лица России ситуацию с режимом прекращение огня никак не комментаровали. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, не смог дозвониться до российского министра Лаврова, чтобы обсудить обострение, произошедшее в воскресенье.

До этого не стреляли?

Нет, огонь велся, но ровно с 27 июля украинская сторона перестала оперировать термином «нарушение режима прекращения огня» и вместо этого говорит о неприцельном огне или о провокативном огне.

Согласно ежедневныым отчетам пресс-центра штаба ООС, таких неприцельных обстрелов произошло около 60-ти.

В отчетах ООС фигурируют РПГ, крупнокалиберные пулеметы, АГС, стрелковое ружие, а также сброс снарядов ВОГ-17 с коптера.

По данным ОБСЕ, за август произошло 545 нарушений перемирия, сюда миссия включает взрывы, очереди, выстрелы и запуск осветительных ракет.

Вооруженные формирования «ЛДНР» также заявляли об обстрелах подконтрольных им территорий. Их СМИ много раз демонстрировали гражданскую застройку и уверяли, что повреждения домам были нанесены во время действия режима прекращения огня.

Что еще происходило за время перемирия?

Украинская армия завляла о дистанционном минировании территории. Такое минирование минами ПОМ-2 Радио Донбасс.Реалии подтвердил специалист по саперному делу. Процесс такого минирования также фиксировали на видео.

«Это опять по нам!»​ Угроза для Торецка

Шумы являются предместьем Торецка, и угрозы встревожили жителей шахтерского города, который де-факто прикрыт от возможного наступления этими позициями.

Позиции в Шумах украинская армия заняла в 2018 году. Тогда военные сообщали, что серая зона используется диверсионно-разведывательными группами российских формирований: Шумы являются стратегически выгодной точкой для военных.