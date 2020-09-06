«Поодинокі провокації» не стануть підставою для зриву мирного процесу – українська делегація в ТКГ про поранення військового

«Поодинокі провокації» з боку ОРДЛО не можуть стати і не стануть підставою для зриву мирного процесу, заявили учасники розширеної наради керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, що відбулося 6 вересня в Києві, повідомляє Офіс президента.

За повідомленням, участь у нараді, зокрема, взяли віцепрем’єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран і представники Генерального штабу України. Нарада була присвячена розгляду публічних заяв із боку членів незаконних збройних формувань щодо погроз відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки, йдеться в повідомленні.

«Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі», – повідомила пресслужба президента.

За повідомленням, учасники наради провели детальний аналіз ситуації, заслухавши доповіді представника робочої групи ТКГ із питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взявши до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

«Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі», – заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Учасники наради наголосили, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню. «Важливо, що це повністю підтверджується також у звітах СММ ОБСЄ», – додав голова української делегації в ТКГ.

За підсумками наради Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау.

6 вересня командування Операції об’єднаних сил повідомило, що російські гібридні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі. За повідомленням, бойовики вдалися до прицільного обстрілу український позицій біля Красногорівки, внаслідок цього один український військовий був поранений.

Штаб ООС розцінив цей випадок як цілеспрямований зрив домовленостей Тристоронньої контактної групи.

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«Об’єднані сили дають ще одну можливість так званим «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів», – йдеться в повідомленні.

5 вересня ватажок підтримуваного і скеровуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що в понеділок, 7 вересня, порушить нині чинний режим припинення вогню. У відповідь на це українська сторона пообіцяла зреагувати в разі такого порушення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.