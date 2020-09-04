Війна на Донбасі у серпні: загиблі від серцевих нападів та мінімальна кількість обстрілів

Вперше у 2020 році на сході України – за місяць – жодної бойової втрати і мінімальна кількість обстрілів. Невже «перемир’я Зеленського» діє? Це щомісячний аналіз ситуації зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.

Мінімальна кількість обстрілів

За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, за серпень по позиціях ЗСУ було здійснено 48 обстрілів. Для порівняння: у липні було 343 обстріли, у червні – 337, у травні – 352.



Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підраховує обстріли інакше: за кількістю випущених снарядів та відкритих черг. За її даними, у серпні відбулося близько 545 порушень режиму припинення війни, із них лише 52 вибухи. Це майже в 70 разів менше, ніж у липні, тоді ОБСЄ зафіксувало 3660 вибухів, у червні – 5400 вибухів.

Найбільше порушень було у Донецькій області, так, 20 серпня зафіксовано 153 порушення, з них 3 вибухи. В Луганській області найбільш «активним» було 30 серпня – 60 порушень, без вибухів.

Жодного вбитого з-поміж українського воїнів

За інформацією ООС, протягом місяця бойових втрат не було.

12 серпня загинув український військовослужбовець через необережне поводження зі зброєю.

13 серпня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє українських військових. Старший сержант 42-го ОМПБ 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Похович, позивний «Сєдой», загинув, інший – отримав поранення.

15 серпня внаслідок зупинки серця помер капітан роти зв’язку 53-ї ОМБр Євген Джур.



21 серпня через необережне поводження зі зброєю загинув ще один український військовослужбовець.

25 серпня двоє бійців (командир 137-го батальйону морської піхоти полковник Вадим Римаренко та сержант із його підрозділу) підірвалися на вибуховому пристрої та поранення.

29 серпня Іван Бодров з бригади ОТУ «Схід» помер від гострої серцевої недостатності.

Це перший місяць у 2020 році, коли Україна не втратила жодного бійця саме від пострілів. Нагадаємо, що у липні 45 українських військових зазнали поранень, 8 загинуло. У червні було відомо про 44 поранених та 4 вбитих, у травні – 49 поранених і 3 вбитих.



Втрати серед російських гібридних сил

У розвідці об'єднаних сил заявляють, що з 27 липня помер 21 представник російських гібридних військ на Донбасі, а 29 – поранені або травмовані. Всі втрати небойові.

«Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби», – йдеться в повідомленні.



Важливо

За інформацією управління верховного комісара ООН із прав людини, з 14 квітня 2014 року до 31 липня 2020 року кількість жертв (і загиблих, і поранених), пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42-44 тисячі.

«13 100–13 300 убитих (не менше, ніж 3 367 цивільних осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH-17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року; приблизно 4 150 українських військових і приблизно 5 700 членів озброєних угруповань); і 29 500–33 500 поранених (7 000–9 000 цивільних осіб, 9 700–10 700 українських військовослужбовців і 12 700–13 700 членів збройних формувань)», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.