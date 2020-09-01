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«Черные дни Донбасса». Этот проект появился в интернете в середине августа. Авторы заявили, что хотят почтить память «погибших гражданских лиц в результате боевых действий на востоке Украины» и ввести день памяти на государственном уровне. В чем смысл этого проекта?

Один из инициаторов проекта «Черные дни Донбасса» – Энрике Менендес. Он участник ОО «Ответственные граждане». Организацию создали в оккупированном российскими гибридными силами в Донецке в июне 2014 года.

На сайте «Фонда Рината Ахметова» размещен пост Энрике Менендеса от 27 ноября 2015 года. В нем говорится о том, что организация была первым партнером «Фонда Ахметова» в Донецке.

Фонд передал организации пять автомобилей и оплачивал половину расходов на топливо.

Также Менендес писал, что «Ответственные граждане» получают денежные переводы от людей и организаций из Украины, России и других стран.

Зимой 2016 года поддерживаемые Россией боевики выдворили Энрике Менендеса из Донецка.

Язык, «гражданская война» и «петляние»

В 2019 году Менендес стал гостем пропагандистского канала «NewsFront».

В духе месседжей российской пропаганды, Менендес заявил, что на Донбассе – «гражданский конфликт».

Вообще дикость в том, что в 2014 году на востоке Украины мог начаться «гражданский конфликт»

«Вообще дикость в том, что в 2014 году на востоке Украины мог начаться «гражданский конфликт» и граждане одной страны, которые выросли в одном регионе, могут стрелять друг в друга», – сообщил Энрике.

Кстати, еще в мае 2014 года президент России Владимир Путин назвал события в Украине «полномасштабной гражданской войной».

А еще Менендес высказался за то, чтобы русский стал вторым государственным языком, а переименование проспектов Бандеры и Шухевича назвал «выздоровлением».

«В Киеве произошло приятное событие, когда проспекты Бандеры и Шухевича получили свои прежние названия. И многие киевляне, а Киев, преимущественно, это тоже русскоязычный город, хотя, конечно, украинская речь здесь слышится очень часто, многие киевляне приветствовали это решение. Поэтому, мне кажется, это уже симптомы выздоровления страны», – сообщил зрителям пропагандистского СМИ Энрике Менедес.

В Киеве произошло приятное событие, когда проспекты Бандеры и Шухевича получили свои прежние названия

В этом году в июльском интервью каналу UKRLIFE.TV Менедес назвал «саботажем», «петлянием» и забалтыванием то, что Украина не переходит к политическим вопросам Минских договоренностей: «В Украине много лет существовал такой миф, что вот эта вот последовательность исполнения Минских соглашений, – она прямо вот как в скрижалях запечатлена. Что сначала вот вообще все должны перестать стрелять. А потом только мы начнем обсуждать политические соглашения. Мне кажется, это совершенно неправильно и совершенно несправедливо… Не безопасность позволяет урегулировать политически, а, наоборот, политическое урегулирование позволяет обеспечить безопасность».

То есть, Минские соглашения – это Украина и Россия вместе пытаются решить гражданскую войну на востоке Украины

А еще Менендес трактует Минские договоренности как попытку уладить «гражданскую войну» в Украине: «Если посмотреть после вторых минских соглашений (подписаны в Минске 12 февраля 2015 года – ред.) тот документ, который был ратифицирован Резолюцией Совета безопасности ООН... Он начинается шапкой, заглавием: «С целью реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко и мирных инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина мы договорились о нижеследующем…» То есть, Минские соглашения – это Украина и Россия вместе пытаются решить гражданскую войну на востоке Украины. Вот суть Минских соглашений».

Между кем конфликт?

Сайт «Черные дни Донбасса» рассказывает о 16 случаях обстрелов, в которых погибли люди.

Это авиаудар и обстрел Донецкого аэропорта, обстрел здания Луганской ОГА, авиаудар по Станице Луганской, авиаудар по Снежному, катастрофа малайзийского боинга вблизи Снежного, обстрел Горловки из РСЗО, обстрелы Зугрэса, Хрящеватого и Новосветловки, обстрелы остановки «Полиграфическая» и района Боссе, Куйбышевского микрорайона Донецка 63-й школы в Донецке, обстрел автобуса на блокпосту под Волновахой, а еще – ракетные обстрелы Мариуполя, Краматорска и Сартаны.

В манифесте на сайте авторы используют такие слова и словосочетания: «боевые действия», «война», «военные действия», «конфликт», «боевые столкновения», «жертвы среди военных», «районы, которые находятся под контролем вооруженных групп ДНР и ЛНР», «та сторона».

В петиции на сайте президента есть такие слова: «конфликт», «вооруженный конфликт», «боевые столкновения», «комбатанты», «добровольцы», «боевые действия», «та сторона».

Авторы подчеркивают, что не делают разницы между погибшими на подконтрольных и на неподконтрольных Украине территориях.

От правительства Украины требуют привлечь семьи погибших к разработке плана мероприятий по чествованию памяти погибших гражданских лиц.

А еще авторы петиции считают, что установление Дня памяти гражданских лиц, которые погибли из-за вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, будет содействовать примирению и диалогу.

Поддержал эту инициативу и автор Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Сивохо тоже говорит о диалоге, например, домохозяек с домохозяйками.

Вот только из манифеста и петиции на сайте президента непонятно: речь идет о жертвах внутреннего гражданского конфликта, как утверждает Россия, или к жертвам привела внешняя вооруженная агрессия Российской Федерации? И если это война, как указано в петиции, то между кем и кем эта война, кто на кого напал и из-за кого и произошли эти гражданские жертвы?

В будущем мы бы хотели, чтобы каждый из этих случаев был расследован, были найдены виновные, и свершилось правосудие. Но это не наша задача и цели

Авторы манифеста на все это отвечают так: «Конечно, в будущем мы бы хотели, чтобы каждый из этих случаев был расследован, были найдены виновные, и свершилось правосудие. Но это не наша задача и цели. Сейчас мы лишь хотим почтить память наших погибших земляков».

«Мы должны назвать виновника – это Россия» – Игорь Козловский

По мнению Игоря Козловского, ученого и бывшего узника российских гибридных сил, важно называть вещи своими именами именно сейчас, когда страна переживает агрессию России. Ведь на неподконтрольных Украине территориях, говорит Козловский, присутствуют российские кураторы и советники, боевики и так называемые республики живут за счет России и управляются из России.

Мы должны четко назвать виновника – это Россия

«Когда мы говорим о жертвах, когда мы говорим о погибших, о том, что случилось и продолжает иметь место, мы должны четко назвать виновника – это Россия, это российская агрессия, и это те коллаборанты, которые пошли фактически на услужение россиянам, представителям так называемого «русского мира», который представляет собой, на мой взгляд, классическую неофашистскую идеологическую систему. Тут стираются грани между государствами, народами, объявляется некий цивилизационный проект. А на самом деле под прикрытием осуществляется, я бы сказал, геноцид, зачистка людей (которые несогласны, которые протестуют), народов бывшей Российской империи, Советского союза, которые желают жить самостоятельно, независимо и двигаются в сторону свободной Европы», – сообщил нам Игорь Козловский.

Также он убежден, что государство должно четко на законодательном уровне определить тех, кто является военными преступниками или активными коллаборантами.

По словам ученого, военные преступления не имеют срока давности. И тех, кого признают военными преступниками, будут преследовать, чтобы привлечь к ответственности, всю жизнь.

День памяти можно устанавливать тогда, когда будет начат процесс деоккупации территории, когда будет возможно наказание виновных

«Назвав в общем агрессора-Россию, нам теперь нужно персонально определить тех, кто виновен в убийствах, пытках, издевательствах, расстрелах, тех, кто был пособниками военных преступников. Тех, кто продолжает военные преступления и держит в подвалах наших украинских патриотов. Тех, которые являются главными виновниками убийств мирных жителей… День памяти можно устанавливать тогда, когда пройдут все эти процедуры, будут приняты соответствующие законы, будет начат процесс деоккупации территории, когда будет возможно наказание виновных. Мы должны провести эту линию демаркации, – определить виновных. А потом уже поднимать все эти вопросы о жертвах», – убежден Игорь Козловский.

Диалог и примирение

Авторы петиции считают, что установление Дня памяти будет способствовать «примирению и диалогу». Но если не называть причины и виновников жертв, можно ли рассчитывать на примирение и диалог?

Когда мы говорим о диалоге: диалог с кем? Агрессор должен уйти с нашей земли. Диалог возможен тогда, когда над тобой нет человека с ружьем

Вот как на этот вопрос отвечает Игорь Козловский: «Полтора миллиона переселенцев, у которых там осталось имущество, прошлое, разрушены их судьбы, покалечено много наших воинов. Есть огромное количество семей, которые потеряли своих родных и близких. Это долговременный процесс. Любой такой такой процесс требует с обратной, с той стороны так называемого покаяния. Можно простить и примириться? В перспективе исторической – возможно. Но для этого необходимо покаяние. Как немецкий народ до сих пор находится в состоянии покаяния перед человечеством за Вторую мировую войну. Это важный процесс осознания. А как же можно примиряться с человеком, который фактически тебя ненавидит, считает тебя врагом, продолжает свои преступления. И этот процесс становится токсичным. Когда мы говорим о диалоге: диалог с кем? Агрессор должен уйти с нашей земли. Диалог возможен тогда, когда над тобой нет человека с ружьем».

По мнению Козловского, надо начинать диалог с жителями Донбасса, которые выехали на подконтрольные Украине территории. Ведь здесь, говорит ученый, есть настоящее «разноголосье»: есть и коллаборанты, которые могут открыто выражать сове мнение, есть и патриоты. Такой диалог, убежден Игорь Козловский, может быть конструктивным.

«Понять и простить я не могу» – Сталина Чубенко

Радио Донбасс.Реалии попросило высказаться о проекте «Черные дни Донбасса» жительницу Краматорска Сталину Чубенко. Ее 16-летнего сына Степана Чубенко поддерживаемые Россией боевики в Донецке пытали и расстреляли после того, как нашли в рюкзаке ленту в цветах украинского флага и шарфик футбольного клуба «Карпаты».

Сталина Чубенко считает: пока идет война на Донбассе, рано говорить о таких инициативах.

Об этом можно говорить только после того, как оккупированные территории вернутся в Украину

«Я считаю, что об этом можно говорить только после того, как оккупированные территории вернутся в Украину. Я лично пока к такому диалогу не готова: слишком свежа рана. Понять и простить я не могу», – сообщила нам Сталина Чубенко.

На 31 августа петицию на сайте президента подписали 340 человек из 25 тысяч необходимых.

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