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11 серпня 2020, Київ 20:47
Донбас.Реалії

Кравчук готов слушать ОРДЛО: диалог поможет закончить войну, или воплотит замысел Кремля?

Акция «Ні Мінській зраді!», Львов, 14 марта 2020 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Могут общаться медики с медиками, домохозяйки с домохозяйками» или «Люди, которые работают в ВУЗах, школах, общественных организациях – я готов слушать их». Эти слова говорили Сергей Сивохо и недавно – руководитель украинской делегации в Минске Леонид Кравчук. Обществу уже несколько раз предлагали идеи прямых переговоров с представителями неподконтрольных Украине территорий. Помогут ли такие переговоры достижению мира или, наоборот, укрепят тезис российской пропаганды о якобы «гражданской войне» в Украине?

«Мы должны добыть в борьбе («вибороти» на украинском – ред.) мир в Украине». Такая фраза есть в предвыборной программе президента Владимира Зеленского.

Как одно из условий «добывания» мира украинские политики, например, Зеленский и Кравчук, все чаще называют диалог с представителями неподконтрольных Украине территорий.

Всегда говорят об этом и в Кремле. Например, комментируя слова Зеленского о том, что он начнет встречу с президентом России Путиным словами «Донбасс и Крым – это Украина», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и особо говорить нечего».

Платформа Сивохо

Шоумен Сергей Сивохо осенью прошлого года анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. В ранге советника секретаря СНБО Сивохо провел презентацию платформы. Но мероприятие закончилось скандалом.

На вопрос журналистки: «Чья идея, что это внутренний конфликт – это позиция президента?»

Сивохо ответил: «Это многослойный конфликт». После этого завязалась потасовка, и Сивохо упал.

Могут общаться медики с медиками, студенты со студентами, домохозяйки с домохозяйками
Сергей Сивохо

Позднее в одном из интервью Сивохо так выскажется о диалоге с жителями оккупированных территорий: будут работать несколько диалоговых площадок, например, по профессиональному или социальному принципу: «Надо разговаривать. Любой конфликт, если о нем не говорить, то ничего не произойдет. Могут общаться медики с медиками, студенты со студентами, домохозяйки с домохозяйками. И вот, начиная говорить, мы начнем понимать, какие вещи нас объединяют, какие вещи нас сближают. И в этих условиях мы будем нарабатывать определенные рекомендации, которые потом сможем передать властям».

По словам Сивохо, противятся примирению те люди с обоих сторон, которым выгодна война.

Платформа Зеленского

В феврале этого года президент Зеленский рассказал о создании общественной диалоговой платформы «Мир Донбассу».

Президент заявил, что украинская власть готова к диалогу «с мирным населением оккупированных территорий».

Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Но объективно голос Донбасса – это не только их мнение
Владимир Зеленский

Пресс-служба Зеленского приводит такие его слова: «Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Но объективно голос Донбасса – это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые вынуждены были покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы «Мир Донбассу», к которой они могут быть привлечены».

В начале июня офис президента все же привлек к диалогу в Минске представителей ОРДЛО Сергея Гармаша и Дениса Казанского. О реакции участников переговоров на такой ход написал Денис Казанский: «Представители группировок «ЛДНР», которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки...».

Денис Казанский
Денис Казанский

По словам Казанского, благодаря такому ходу Зеленского, Украина не должна что-то обсуждать с представителями оккупационных администраций.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России – Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса
Денис Казанский

«Такие организации, как «ЛНР» и «ДНР», нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать. Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России – Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса...

Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я», – заявил Денис Казанский.

Консультативный совет Ермака

13 марта «Зеркало недели»​ опубликовало документы о решении создать Консультативный совет. В этот совет должны были войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а также по одному представителю от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Фактически, боевиков признавали стороной конфликта, а России отводили лишь роль наблюдателя.

Было указано, что задача Консультативного совета – «...осуществление диалога, консультаций и выработка предложений...»

На фото документов видна подпись руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Однако в Офисе президента сообщили, что никаких документов тогда подписано не было.

Консультационный совет встревожил и представителей фракции «Слуга народа» в парламенте, и спровоцировал протесты.

Не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультационного совета
Дмитрий Кулеба

В итоге в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: «Не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультационного совета».

Спустя месяц Денис Казанский уточнил ситуацию. По его словам, «от идеи создания такого совета отказались, и его не будет».

Диалог Кравчука

Новый руководитель украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук на днях сказал интервью «Радио Свобода», что главное – «услышать людей, которые живут на Донбассе».

По мнению Кравчука, чтобы установить мир, надо знать не только желания представителей оккупационных администраций, а и обычных жителей.

Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не принимают участия в управлении, не принимали участия в войне... Я готов слушать их
Леонид Кравчук

«Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не принимают участия в управлении, не принимали участия в войне непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают, скажем, в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях. Я готов слушать их», – уверяет Леонид Кравчук.

Но есть ли смысл говорить с учителями и общественниками, если территории оккупировала Россия и решения об их будущем принимают в Кремле? Вот что думает об этом Кравчук:

Москва услышит лучше и будет также идти на встречу людям. Я в это верю
Леонид Кравчук

«Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева. А когда это будет желание тех людей, которые там живут и тех, которые уже находятся за пределами, подчеркиваю, 1,7 млн., тогда Москва услышит лучше и будет также идти на встречу людям. Я в это верю», – говорит он.

«Есть масса сфер, в которых можно вести диалог» – Сизов

Виталий Сизов, аналитик «Донецкого института информации», считает, что можно попробовать общаться и решать гуманитарные вопросы. Ведь в ряде сфер это происходит и сейчас:

Если брать представителей некомбатантов, то есть масса сфер, в которых можно вести диалог
Виталий Сизов

«Если брать представителей некомбатантов, то есть масса сфер, в которых можно вести диалог. И в которых он ведется. Как пример – это решение проблем экологических, которые общие для региона, работа компании «Вода Донбасса», потому что люди работают с одной и с другой стороны и занимаются гуманитарными вопросами, гидрогеологи, которые изучают подтопление шахт и которые сохранили все свои контакты», – считает Виталий Сизов.

Виталий Сизов
Виталий Сизов

По его мнению, общение возможно не с комбатантами и не с представителями гражданского общества (ведь на оккупированных территориях ограничена свобода гражданского выражения), а с представителями неполитических инициатив.

Об этом, считает аналитик, и говорит Леонид Кравчук: «Они абсолютно неполитические. Люди, которые развозят еду пожилым людям, которые оказывают помощь больным людям. Есть такие организации. Я думаю, он имел ввиду это, а не какое-то движение «Донецкая респулика», «Молодая республика», – не те, которые акцептированы и разрешены самопровозглашенной властью».

С другой стороны, подчеркивает Виталий Сизов, диалог с Украиной для жителей неподконтрольных территорий – это угроза их безопасности. Поэтому вопрос, по мнению Сизова, стоит так: разрешат ли такой диалог подконтрольные России администрации.

Перемирие, – оно же заработало. Возможно, если оно будет более устойчивое, – это говорит о том, что Россия уже готова идти на «заморозку» этого конфликта
Виталий Сизов

«Перемирие, – оно же заработало. Возможно, если оно будет более устойчивое, – это говорит о том, что Россия уже готова идти на «заморозку» этого конфликта. И как один из элементов его «заморозки» она может теоретически позволить такие консультации – как элемент деэскалации конфликта. Возможно, не как элемент реального мирного урегулирования, но как перевод этого конфликта в плоскость решения гуманитарных проблем», – сообщил аналитик.

Но ведь такое общение может укрепить месседж российской пропаганды о гражданском конфликте. Как быть с этим?

Что важнее для украинской власти: какой-то принцип абстрактный или реальная возможность помочь людям на неподконтрольной территории?
Виталий Сизов

«Если противник дает какой-то инструмент, который может позволить облегчить жизнь граждан Украины на неподконтрольной территории, – что важнее для украинской власти: какой-то принцип абстрактный, что мы ни в коем случае не будем вести диалог, потому что это может размыть наш нарратив, или реальная возможность помочь людям на неподконтрольной территории?» – считает Сизов.

«Нужно действовать так, как выгодно украинскому государству» – Фомичев

По мнению Владимира Фомичева, бывшего пленного российских гибридных сил, а ныне редактора «Українського радіо», рядовые жители могли повлиять на процессы в Донецке и Луганске разве что до мая-июня 2014 года.

Это организации, которые только подконтрольны пушилинской власти. Других организаций нет
Владимир Фомичев

Сейчас учителя, о которых упоминал Кравчук, не могут изменить ситуацию. А о гражданском обществе в оккупации, по мнению Фомичева, говорить можно лишь условно: «Общественные организации в Донецке? Представляете, что такое общественные организации в Донецке? Это организации, которые только подконтрольны пушилинской власти. Других организаций нет. Это тоже условные представители гражданского общества», – говорит Фомичев.

Владимир Фомичев
Владимир Фомичев
Нужно действовать не в рамках того, что думает какой-нибудь врач, учитель, танцор, певец. Нужно действовать так, как выгодно украинскому государству
Владимир Фомичев

Можно ли вести диалог с теми, кто не воевал против Украины? Вот как на этот вопрос отвечает журналист: «Например, представитель какой-то пропушилинской общественной организации, даже, наверное, благотворительной, которая что-то там кому-то раздавала или устраивает конкурсы танцев... Руководитель этой организации или танцор не брал в руки оружие. Какую он будет представлять позицию, о чем с ним говорить, что он может сказать, что мы хотим услышать? Нужно действовать не в рамках того, что думает какой-нибудь врач, учитель, танцор, певец. Нужно действовать так, как выгодно украинскому государству».

Владимир Фомичев убежден, что стоит вести переговоры со всеми участниками ТКГ в Минске для решения гуманитарных вопросов. Например, для освобождения пленных, упрощения пропускного режима на линии соприкосновения или установления «режима тишины».

«Но я не понимаю, как врач или учитель, который сидит круглосуточно под этой пропагандой, или который запуган, может о чем-то говорить. Это глупо», – уверен Фомичев.

Для того, чтобы он нормально вернулся и с ним ничего не случилось, он должен сказать Кравчуку нужные для той стороны вещи
Владимир Фомичев

«Ну вот, человек живет в Донецке, – добавляет он. – Рядом с ним находится так называемое «Министерство государственной безопасности». Он из Донецка приезжает в Минск или Астану. Ему нужно будет поговорить, что-то сказать Кравчуку, как-то вернуться в Донецк еще. Он же думает: что будет с его семьей, с его родственниками (тоже учитывайте, что надо будет возвращаться людям). Для того, чтобы он нормально вернулся и с ним ничего не случилось, он должен сказать Кравчуку нужные для той стороны вещи».

По мнению журналиста, диалоги ни к чему не приведут, ведь непонятно, как их результаты будут воплощать в жизнь политики. И уже тем более, Фомичев не верит, что такие диалоги с гражданами повлияют на Москву.

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