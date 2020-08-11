(Друкуємо мовою оригіналу)

Центральная избирательная комиссия определила список территориальных громад на Донбассе, где невозможно провести местные выборы. В Луганской области таких – 8, в Донецкой – 10. Но если в некоторых громадах выборов не было все годы войны, то, к примеру, в Северодонецке и Лисичанске местная власть до этого момента была выборной – и лишь за три месяца до местных выборов здесь создали военно-гражданские администрации, что означает, что голосования в октябре не будет.

Возле администрации Северодонецка 10 августа прошла акция с требованиями провести местные выборы. Местные активисты запустили в соцсетях хештег Я_МАЮ_ПРАВО_ГОЛОСУ. Им они хотят показать, что непроведение голосования лишает конституционного права голоса часть граждан Украины.

«Я не дам украсть свой голос», «Здесь власть я, а не Гайдай» – с такими надписями на плакатах возле здания областной военно-гражданской администрации в Северодонецке несколько сотен человек митинговали из-за отмены местных выборов в громадах Луганщины. В том числе, в Лисичанске и Северодонецке, где в конце июля были введены военно-гражданские администрации. Люди считают, что нет оснований не проводить выборы в этих городах.

Лисичанск, Северодонецк – мирные города, в которых вполне реально провести выборы



«Мы пытаемся отстоять свое право голоса. Потому, что города Лисичанск, Северодонецк – мирные города, в которых вполне реально провести выборы​. Здесь выборы проводились в более тяжелых условиях в 2015 году. Также проходили выборы в 2019 году. И сейчас хотим, чтобы у нас прошли выборы и были – новый мэр, и новые депутаты», – говорит лисичанин Алексей Хобин.

ВГА нужна до выборов, а не вместо избираемых органов власти – экс-депутат Северодонецка

Одна из тех, кто совсем недавно поддержал введение ВГА в Северодонецке – экс депутат горсовета Елена Нижельская. Говорит, что военно-гражданская администрация здесь была нужна, но только до проведения выборов, а не чтобы заменить выборные органы власти.

Введение военно-гражданской администрации – это временная мера



«Введение военно-гражданской администрации – это временная мера​. И это прописано в указе Президента. Полномочия ВГА прекращаются в тот день, когда на первую сессию собираются новоизбранные городской голова и депутаты», – говорит Елена Нижельская.

В Донецкой области против отмены выборов в ряде громад высказалась областная организация партии власти – в «Слуге народа» заявили, что нужно голосовать на всей подконтрольной части области:

А вот обращение людей из Счастья, находящегося вблизи линии разграничения: «Мы хотим, чтобы Счастьинская ОТГ развивалась и не теряла годы и деньги».

На ком ответственность за решение об отмене выборов?

В своем решении ЦИК опиралась на рекомендации областных военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей. В сообщении комиссии говорится, что всю ответственность по назначению выборов на этих территориях несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию. То есть, военно-гражданские администрации.

В Луганской ВГА ситуацию пока не комментировали. И к протестующим руководитель администрации Сергей Гайдай не вышел. По неофициальным данным, он находится в отпуске. Ранее ему неоднократно задавали вопрос – состоятся ли выборы в Северодонецке и Лисичанске? Прямо он на него не отвечал, а советовал обратиться в ЦИК и депутатам Верховной Рады.

Обращение к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителю областной ВГА Сергею Гайдаю у протестующих принял один из сотрудников канцелярии администрации. В обращении требования – внести изменения в решение ЦИК и назначить выборы в громадах Луганщины, а также разобраться – почему Сергей Гайдай подал в ЦИК информацию о невозможности проведения здесь выборов.

Повторную акцию планируют провести в четверг. Она должна пройти параллельно в Северодонецке и Киеве.

Депутатов в областные советы Донецкой и Луганской области также не будут избирать, но это уже решение парламента: выборы в эти два облсовета не назначены самим постановлении о местных выборах 25 октября. Это объяснили тем, что из-за оккупации части территории облсоветы не могут быть сформированы полноценно.