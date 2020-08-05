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В Лисичанске и Северодонецке представили руководителей военно-гражданских администраций. Это новые ВГА – раньше их в городах не было, а действовали избранные на выборах местные органы власти, но в конце июля президент Владимир Зеленский создал в Лисичанске и Северодонецке такие органы исполнительной власти. Кто возглавил администрации, и что они собирается делать в первую очередь?

В Лисичанске военно-гражданскую администрацию возглавил Александр Заика. Для города это новый человек. Ему 39 лет. Родился в Мариуполе. Там же окончил гуманитарный институт. Рассказывает, что работал в налоговой, а позже – в прокуратуре. С осени 2014 года находится на военной службе. Согласно декларации за 2019 год, основной заработок получил в воинской части А2802: это 36-я отдельная бригада морской пехоты. Женат. На жену зарегистрировано предприятие, которое занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием.

Во время представления Александр Заика заявил, что с первоочередными задачами уже определился, что же касается кадровых вопросов в администрации, то еще хочет познакомиться с людьми. В большинстве своем, по его словам, в исполнительной вертикале останутся те же люди, кто и был до введения ВГА.

Я пришел, чтобы работать, а не проводить какие-то репрессии

«У меня нет такого желания, чтобы уволить всех. Люди работают, и будут работать. Я пришел, чтобы работать, а не проводить какие-то репрессии. Первые шаги – водоснабжение и канализация. Второе – дороги. А весь план обнародуем позже», – заявил Александр Заика.

В Северодонецке военно-гражданскую администрацию возглавил Александр Стрюк. Он является сотрудником СБУ. Женат. Двое детей. Согласно декларации, зарегистрирован в Днепре. Там же имеет в собственности квартиру. Еще одна квартира в Херсонской области. Также у семьи есть 2 автомобиля. В первую очередь на новой должности собирается заняться формированием администрации.

Я действующий сотрудник СБУ. У меня есть опыт и оперативной, и административной работы

«В первую очередь хочу сказать, что я являюсь действующим сотрудником Службы безопасности Украины, откомандированным на временное исполнении обязанностей председателя ВЦА. Имею и оперативный, и административный опыт работы. Думаю, что наше сотрудничество будет плодотворным. Считаю, что с тем коллективом, который есть, сделаем все, чтобы город функционировал и развивался», – рассказал Александр Стрюк.

Будут ли выборы в этих городах?

Представлял руководителей администраций горожанам руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На вопрос, будут ли осенью проводиться местные выборы в этих городах, прямо не ответил.

Все зависит от ЦИК, депутатов Верховной Рады

«Это не мне решать. Сейчас мы говорим, что есть определенные задачи для ВГА до 25 октября. Точка. Далее все зависит от ЦИК, депутатов Верховной Рады. Ко мне было очень много вопросов – зачем было вводить ВГА, если скоро выборы? Приведу пример. Болит зуб. А вам говорят в больнице, что вот возможно, через два месяца, появится врач, который, опять же возможно, поможет вам в этой ситуации. И что делать? Надо брать на себя ответственность и работать. Два месяца, так два месяца», – заявил Сергей Гайдай.

Военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке были созданы 27 и 28 июля соответственно указами президента Украины Владимира Зеленского. Одним из инициаторов введения ВГА в города был руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На одной из пресс-конференций свое решение он пояснял политическим кризисом в городах. В частности, из-за борьбы различных политических сил, как в Лисичанске, так и в Северодонецке, больше чем 3 месяца подряд не проводились сессии городских советов.