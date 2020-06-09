До переговорів ТКГ залучили журналістів Казанського та Гармаша – Офіс президента

До переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вперше залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.

На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлений відомий лікар Костянтин Лібстер.

«Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства», – заявили в Офісі президента.

Журналіст Денис Казанський підтвердив, що братиме участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

«Відсьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, так як сторонами переговорів вважаються Україна, РФ і ОБСЄ («Л/ДНР» не сторони конфлікту). Відразу випереджаючи ваші питання, скажу, що мова не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися», – написав Казанський.

Він розповів, що до переговорів залучили групу корінних жителів Донбасу, які виїхали звідти у 2014 році через переслідування та погрози.

«Ми беремо участь в ТКГ не для того, щоб щось узгоджувати з представниками незаконних організацій «Л/ДНР», а саме для консультацій української делегації і обговорення тих пунктів, які Україна взяла на себе зобов’язання обговорювати, коли підписувала Мінські угоди. Випереджаючи можливі питання, відразу скажу, що ми виступаємо проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України», – заявив Казанський.

Він наголосив, що вибори на непідконтрольній Україні території можуть відбутися винятково за українським законодавством.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

12 лютого 2015 року були підписані Другі Мінські угоди. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.