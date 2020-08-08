(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мне трудно сказать». Так Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста во время поездки на Донбасс – почему объявленный 27 июля режим прекращения огня в целом держится.

Уже 10 дней на фронте нет раненых и погибших украинских военных, а штаб ООС ежедневно сообщает о двух или трёх «неприцельных» обстрелах со стороны группировок «ЛДНР». Так долго объявленное перемирие на Донбассе ещё не держалось.

Зачем Путину перемирие, если Зеленский отказался проводить выборы на оккупированном Донбассе одновременно со всей страной? Может ли это быть конец горячей фазы войны на Донбассе? И какими будут «следующие этапы завершения войны», обещанные Зеленским?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда и военный эксперт Михаил Жирохов.

– Почему, с вашей точки зрения, на фронте так долго относительно тихо, по сообщениям штаба ООС?

Евгений Магда: Так называемые «ЛДНР» – это марионетки, которые находятся под влиянием Кремля. Во-вторых, изменение темпа в двусторонних отношениях – своеобразные качели между эскалацией, когда в течение 10-ти дней погибли 8 наших военных, и сейчас 10-ти дней относительного затишья, когда вызвала резонанс смерть после начала перемирия, я так понял, от природных или небоевых причин трёх участников Операции объединенных сил. Это тоже элемент влияния.

Россия, на мой взгляд, будет пытаться использовать тот факт, что Владимир Зеленский определил для себя 9 декабря 2020 определенным дедлайном – годом, в течении которого можно решить конфликт на Донбассе. Поэтому она будет пытаться подтолкнуть Украину пойти на определенное перемирие, на дальнейшие шаги.

В идеале, с точки зрения России, проведение выборов в ОРДЛО, но без передачи Украине контроля над российско-украинской границей



Очевидно, что это дальнейшее разведение сил, возможно, открытие новых КПВВ, в идеале, с точки зрения России, проведение выборов в ОРДЛО, но без передачи Украине контроля над российско-украинской границей по всей длинне и без разоружения незаконных военных формирований.

Украинские чиновники неоднократно подчёркивали, что разоружение и фактор безопасности – это первый приоритет. Но политика – это искусство возможного, искусство компромисса. Поэтому здесь, очевидно, в России есть определенные расчёты. Впрочем, я не могу представить выборы любого уровня, где над участками голосования не развиваются национальные флаги того или иного государства: это такой же атрибут, как избирательная комиссия.

То есть Россия, по-моему, очень чётко почувствовала, что в нынешнем ковидном мире ситуация на Донбассе несколько отошла на второй план.

– Уже не шокирует, не тревожит украинское и мировое общество?

Евгений Магда: Условно общество расслоено в этом вопросе. В украинском обществе нет монолита, что мы в едином порыве должны вернуть ОРДЛО, а затем Крым.

Россия будет пытаться навязать собственный сценарий и заставить Украину играть по-своему



Инициатива Зеленского, что протокол о прекращении огня должны завизировать все лидеры нормандской четвёрки, повисла в воздухе. Если со стороны России всё понятно: логика «нас там нет» универсальна с 2014 года, то молчание со стороны Берлина и Парижа нельзя объяснить исключительного периодом отпусков. Ведь Германия и Франция взяли на себя в июне 2014-го года политическую ответственность за урегулирование этого конфликта.

Россия, я думаю, это достаточно чётко уловила. Учитывая изменения в украинской ТКГ, она будет пытаться навязать свой собственный сценарий и заставить Украину играть по-своему.

– Какая цель единичных обстрелов, о которых сообщает штаб ОСС, со стороны группировок?

Михаил Жирохов: Эти единичные обстрелы будут по-любому с обеих сторон, потому что проконтролировать людей, которые находятся на «нуле», практически невозможно. Хотя попытки есть: рассказывали, что на каждый взводный опорный пункт приедет полковник от Генерального штаба, но это всё на уровне городских легенд.

Путин ещё не потерял надежду, что выборы будут проведены на всей территории Украины



Что касается в целом перемирия, которое сейчас соблюдается, мне видится, что Путин ещё не потерял надежду, что выборы будут проведены на всей территории Украины. Сейчас активно обсуждается в политической среде перенос местных выборов из-за второй волны Сovid-19.

Если выборы перенесут, скажем, на март 2021 года, а до конца года состоится заседание нормандской четвёрки, тогда будет совершенно другая политическая и военная ситуация. В любом случае, России это перемирие идёт только на руку, потому что никакие военные процессы не останавливались: точно такие же перебросы ГСМ, техники, боевая подготовка идёт полным ходом.

– Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что за первую неделю действия режима прекращения огня на Донбассе, Россия перебросила на временно оккупированные территории 10 единиц боевой бронированной техники, 30 грузовых автомобилей с оружием, горюче-смазовательные материалы. Украинские военные сообщают, что группировки «ЛДНР» используют перемирие для перегруппировки и обустройства новых позиций. То есть об отказе от войны речи не идёт?

Перемирие является только фактором политического давления



Михаил Жирохов: Абсолютно нет. Перемирие является только фактором политического давления. Если завтра, условно говоря, произойдет какая-то ситуация: например, Лукашенко передаст нам «вагнеровцев», то сразу – я почти на 100% уверен – будет обострение на Донбассе. Это просто один из рычагов давления.

Слушатель: Александр, город Днепр. Никакой мир с Россией невозможен, возможна только капитуляция. Это надо чётко понимать. Но капитуляция – это хуже, чем война в какой-то фазе, это – дорога в никуда. Вот Путин и добивается этих целей.

– «Мне трудно сказать», – ответил Владимир Зеленский на вопрос, почему держится перемирие. Может быть, действительно, как говорит наш слушатель, он что-то пообещал Владимиру Путину? Может быть украинское руководство ищет новый подход, чтобы пойти на прямые переговоры, которых добивается Владимир Путин?

Евгений Магда: Прямые переговоры – это однозначно поражение для Украины, потому что любые прямые переговоры с террористами, которые убили тысячи наших сограждан – это политический путь в никуда. Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский это понимает. Меня волнует другое: что Леонид Кравчук в течение 25-ти последних лет находился и находится на орбите Виктора Медведчука, который в минувшие выходные достаточного показательно через КПВВ «Каланчак» выехал на территорию оккупированного Крыма.

У Путина есть чёткое желание, если не вывести Украину на прямые переговоры с так называемыми «ЛДНР», то оказаться с Зеленским один на один. Ведь они говорили по телефону перед перемирием, и прозвучала фраза, что Путин его одобрил. Это вообще с точки зрения коммуникации со стороны Украины – нонсенс, ведь перемирие согласовывала ТКГ, в которой Украина, Россия, ОБСЕ.

Россия всегда подаёт Трёхстороннюю контактную группу информационно, так чтобы неподготовленный читатель думал, что там Киев, Донецк, Луганск



А Россия всегда подаёт Трёхстороннюю контактную группу информационно, так чтобы неподготовленный читатель думал, что там Киев, Донецк, Луганск. Её называют «контактной группой». Мы находимся просто в российском информационном шлейфе. У нас отсутствует проактивность, потому что назначить политических пенсионеров в ТКГ – это не проактивность.

Если Кравчук был и находится в орбите Медведчука, кто его обеспечивает разнообразной справочной, черновой работой, черновым материалом? Украинское государство? Дай Бог, но у меня есть на эту тему серьезные сомнения.

– Леонид Кравчук в интервью сказал, что если мира на Донбассе достичь не удастся, тогда мы должны искать другие форматы, возможно, использовать механизм референдума. Может вопрос Донбасса быть вынесенным на референдум?

Евгений Магда: Во-первых, закона о всеукраинском референдуме на сегодняшний момент не существует в природе. Во-вторых, особый статус Донбасса как таковой – это очень чувствительная тема, и в обществе, которое уже седьмой год живёт в условиях войны, это всё равно что предложить обезболивающее человеку после ампутации. Какой человек, переживающий серьёзную боль, откажется от хотя бы минутного облегчения? Это просто политическая манипуляция – очень мощная.

– Кто сейчас верифицирует перемирие? Есть ли какие-то санкции, проверяющая сторона? ОБСЕ говорит, что нарушается оно регулярно, причём говорят о гораздо большем количестве нарушений, чем украинская сторона.

Нет предохранителя, структуры, которая могла бы контролировать перемирие



Михаил Жирохов: Это самая большая проблема всех перемирий, которые были за прошедшие годы войны: нет предохранителя, структуры, которая могла бы его контролировать. Сейчас придумали, что якобы издан приказ по так называемой «народной милиции «ДНР», и приказ по ЗСУ о том, что нельзя стрелять – всё. Фактически ОБСЕ в этом плане самоустранилась. Даже когда был случай с нашими морпехами, когда обращались к ОБСЕ, она заявила, что мы можем только подтвердить ваши прямые договоренности, то есть мы не можем гарантировать со своей стороны неоткрытие стрельбы со стороны оккупационных корпусов.

– Евгений, вы сказали по поводу референдума, что это – такая политическая манипуляция. Соцопросы, допустим, Центра Разумкова в конце прошлого года показали, что 56% украинцев против предоставления особого статуса. Наверное, люди проголосовали бы против народной милиции, назначения прокуроров и судей местными так называемыми «властями», амнистии, особого экономического режима. Если проголосуют против, это будет сильный переговорный ход в руках Киева?

Евгений Магда: История не знает сослагательного наклонения, можно только сказать, что если идея референдума появится и выйдет на конечное голосование, то мы увидим мощную информационную вакханалию. В нынешней ситуации в Украине, учитывая принадлежность телевизионных каналов, принадлежность различных возможностей, перевернуть общественное мнение вполне возможно. То есть мы можем стать жертвами очень мощной манипуляции.

Есть ещё и другой момент. Условно смоделируем ситуацию: если договариваются о том, что мы не принимаем это решение, то Россия нас обвиняет в срыве Минских договоренностей, ведь они уже танцуют вокруг этого: что, мол, Украина хочет пересмотреть их, отказаться от них.

И этот фактор тоже не способствует авторитету нашего государства. То есть мы, играя в возможность референдума о Донбассе в условиях, когда боевые действия ещё продолжаются, когда даже непонятный объем жертв, потерь, уже готовы предоставлять особый статус – мы в таком случае просто вроде бы подтверждаем, что Украина является государством несостоявшимся, не способным эффективно отстаивать свои интересы.

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