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06 серпня 2020, Київ 13:57
Новини | Політика

Зеленський на Донбасі: ми боремося за те, щоб цей режим тиші не порушувався

Зеленський: найголовніше, що ми хочемо, – витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових

Українська сторона бореться за те, щоб новий режим тиші на Донбасі не порушувався, повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область.

«Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався... Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни», – зазначив Зеленський.

За його словами, у процесі забезпечення режиму тиші виникає багато питань і проблем.

«Ми молимося Богові та вдячні нашим військовим. Найголовніше, що ми хочемо, – витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу, але скажу вам – ми все робимо, дуже багато всього робимо як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі та в режимі відеоконференції Тристоронньої контактної групи», – сказав Зеленський.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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