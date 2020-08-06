Зеленський на Донбасі: ми боремося за те, щоб цей режим тиші не порушувався

Українська сторона бореться за те, щоб новий режим тиші на Донбасі не порушувався, повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область.

«Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався... Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни», – зазначив Зеленський.

За його словами, у процесі забезпечення режиму тиші виникає багато питань і проблем.

«Ми молимося Богові та вдячні нашим військовим. Найголовніше, що ми хочемо, – витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу, але скажу вам – ми все робимо, дуже багато всього робимо як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі та в режимі відеоконференції Тристоронньої контактної групи», – сказав Зеленський.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.