СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.

Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.