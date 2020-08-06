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06 серпня 2020, Київ 12:26
Новини | Події

СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.

Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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