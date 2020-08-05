Число росіян на Донбасі назвав претендент на посаду посла США в Україні

Близько 2300 росіян зараз перебувають на сході України, заявив у комітеті з міжнародних відносин Сенату кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон.

За словами Дейтона, як їх цитує «Голос Америки», Росія передала підтримуваним нею бойовикам «понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю» та інші види зброї.

Дейтон також заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть «досить потужна сила».

«Їх насправді очолюють та супроводжують російські військові», – заявив Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні запропонував президент Дональд Трамп.

Кіт Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла в Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

5 серпня кандидатуру Дейтона підтримав Український конгресовий комітет Америки. Колишні посли США в Україні раніше також привітали номінацію Дейтона. Зокрема, експосол Вільям Тейлор назвав Дейтона «військовим професіоналом, який не належить до жодної партії».