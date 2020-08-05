Новий посол США в Україні: Сенат розгляне кандидатуру Кіта Дейтона. Хто він і чим відомий?

5 серпня Комітет із міжнародних відносин Сенату США розлядатиме кандидатуру Кіта Дейтона на посаду нового посла США в Україні. Ця вакансія залишається незайнятою після того як у травні 2019 року президент США відкликав Марі Йованович. Лише через рік Дональд Трамп вніс нову кандидатуру – Кіта Дейтона, а у травні Білий дім відправив її на розгляд Сенату США. Хто такий Дейтон і чим він відомий?

«Точилася певна дискусія навколо кандидатури (на посаду посла США в Україні – ред.), але обрано, я думаю, правильну людину», – зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Центру міжнародних досліджень при ОНУ імені Мечникова Володимир Дубовик.

Про номінацію 71-річного Кіта Дейтона на пост посла США в Україні стало відомо на початку травня, коли Білий дім направив його кандидатуру на розгляд Сенату США. Кандидатуру вніс президент США Дональд Трамп.

Призначення посла США в Україні розглядається як важливий крок у відносинах Києва та Вашингтона. Посольство США в Україні працює без посла з тих пір, як з цієї посади було відкликано Марі Йованович в травні 2019 року. Функції посла відтоді виконують тимчасово повірені.

Дейтон не є випадковою кандидатурою, про що свідчить його чималий досвід роботи в безпековій й оборонній сферах, зокрема в Україні.

Досвід:

40 років служби у Сухопутних силах США;

у 2010 році він пішов у відставку зі званням генерал-лейтенанта;

очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині;

є старшим радником США щодо України в сфері оборони.

«Він отримав численні нагороди за свою військову службу, в тому числі від Державного департаменту і урядів Канади, Німеччини та Австрії. Розмовляє російською і німецькою мовами», – йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Чому кандидатуру вважають вдалою

Він не є політичним призначенцем, тобто його не можна вважати людиною Трампа чи людиною демократів

«Він не є політичним призначенцем, тобто його не можна вважати людиною Трампа чи людиною демократів», – наголошує Володимир Дубовик в коментарі Радіо Свобода.

На політичній незалежності Дейтона раніше наголошували і його колеги, зокрема колишній посол в Україні Вільям Тейлор.

«Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають», – прогнозував експосол в інтерв’ю «Голосу Америки» у травні.

«Тобто це людина, на яку з будь-яких боків як не дивися – це нормальний, якісний, кваліфікований кандидат», – підсумовує Дубовик, який додає, що обидві партії підтримують кандидатуру Дейтона.

Колишній посол в Україні Джон Гербст казав в інтерв’ю Радіо Свобода, що Дейтон – вдалий вибір, оскільки він добре розуміється на проблемах, які стоять перед Києвом. Він фокусуватиметься на російській війні на сході України, а також питаннях щодо українських реформ, заявив Гербст.

В Україні можливе призначення Дейтона на посаду посла США також привітали.

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба 2 травня заявив, що вже зустрічався з генералом, коли той був оборонним радником в Україні. В своєму повідомленні у твітері Кулеба назвав взаємодію з Дейтоном «чудовою».

Чи зміниться політика США щодо України?

Слухання щодо призначення нового посла США в Україні відбуватимуться після тривалого непростого періоду відносин між США та Україною, який почався на тлі повідомлень про тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою здійснення розслідування щодо справ сина його політичного суперника Джо Байдена в Україні під час телефонного дзвінка у липні 2019 року.

Скандал закінчився справою про імпічмент Трампу, якого Сенат визнав невинуватим.

Призначення нового посла вважається важливим кроком та сигналом прихильності США до України, вважають оглядачі.

Але чи принесе призначення нового посла суттєві зміни у відносини двох держав?

З початком російської агресії у 2014 році проти України американська політика щодо неї є доволі послідовною

«Я не думаю, що відбудуться якісь серйозні фундаментальні зміни, тому що із початком російської агресії у 2014 році проти України американська політика щодо неї є доволі послідовною, якщо говорити про підтримку – фінансову, економічну, політичну, безпекову, – зазначає Володимир Дубовик, – Конгрес грає тут провідну роль і кожного року надає нам допомогу. Я думаю, що тут не можна очікувати якихось змін».

Експерт додає, що нещодавно був поданий новий законопроєкт до Конгресу, який збільшує допомогу на зміцнення української безпеки й оборони. А це, на думку Дубовика, це свідчить про двопартійну підтримку України.

Законопроєкт про безпекове партнерство з Україною, поданий 30 липня, передбачає до 300 мільйонів доларів на рік іноземної військової допомоги Україні, зокрема летального озброєння, за умови дотримання критеріїв реформ.

Новий посол, у разі затвердження, не зважаючи на політичні тиски з різних боків, продовжуватиме «послідовну підтримку політики України, яка є системною, фундаментальною і принаймні на найближчу перспективу – незмінною», наголошує Дубовик.

Посол України у США Володимир Єльченко наприкінці липня в інтерв’ю агенції «РБК-Україна» заявив, що після листопадових виборів американського президента для України у відносинах зі Сполученими Штатами теж нічого особливо не зміниться.

«Я думаю, нічого не зміниться, хіба якісь акценти. Двопартійна підтримка не дозволить поміняти курс, хто б не був обраний. І у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії та питання санкцій, тобто це також не зміниться, а це для нас на сьогодні головне», – сказав Єльченко.

Посол у Білорусі

5 серпня Комітет з міжнародних відносин Сенату США також розглядатиме кандидатуру на пост першого за десять років посла США у Білорусі – Джулі Фішер, яка раніше обіймала посади у НАТО, а також була дипломатом в Україні, Грузії та Росії.

США відкликали свого посла в Мінську у 2008 році, коли білоруський президент Олександр Лукашенко наказав скоротити кількість дипломатів США в країні.

США і Білорусь вперше оголосили про плани обміну послами у вересні 2019 року, коли високопоставлений чиновник Держдепартаменту Девід Хейл зустрівся із Лукашенком у Мінську.

Трамп відкликав Марі Йованович у травні 2019 року. Вона, в свою чергу, назвала це цілеспрямованою кампанією по заплямуванню її іміджу. З тих пір функції посла виконують тимчасово повірені.

Відкликання Йованович розглядалось під час слухань в рамках імпічменту Дональда Трампа. Під час свідчень в Конгресі, Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалось кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

США надали Україні понад три мільярди доларів допомоги, зокрема понад 1,6 мільярда доларів військової допомоги, відколи Росія в 2014 році анексувала Крим і підтримала бойовиків на сході України.