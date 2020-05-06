Висунення Дейтона кандидатом на посаду посла – чудова новина для України, вважають колишні посли США

Президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. Його кандидатуру ще має затвердити Сенат, який зібрався на сесію вперше після початку карантину у понеділок.

Кіт Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США щодо України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

Сенатор–республіканець Роб Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті.

Він тризірковий генерал, і його дуже поважають



Колишній посол в Україні Вільям Тейлор прогнозує, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко – вже за кілька тижнів: «Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають».

Дейтон буде сильним послом. Він працював в Європі, і він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії



Призначення Дейтона на посаду посла – добра новина як для США, так і для України, вважає колега Тейлора, колишній посол США в Україні Джон Гербст: «Це чудова новина. Спеціальна повірена Квін виконала прекрасну роботу, але нам потрібен посол. Тому що це надсилає чіткий сигнал – США зацікавлені в Україні. Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал, працював в Європі, і він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії. Крім того, він має підтримку президента Трампа та держсекретаря. Так що він буде чудовим послом».

Вільям Тейлор додає – Дейтон має унікальний для роботи в Україні досвід: «Дейтон має досвід з безпековою допомогою, знається на конфліктах. Також він відданий справі досягнення Україною успіху. Він дуже добре знає Україну, він регулярно відвідував Україну протягом кількох останніх років».

Дейтон добре розуміє, що Путін веде ревізіоністську гру, яка становить загрозу американській безпеці

Дейтон, який працював у Москві, добре розуміє політику Кремля, його досвід може значною мірою допомогти команді Зеленського, який намагається вести з Путіним діалог, каже Джон Гербст: «Дейтон добре розуміє, що Путін веде ревізіоністську гру, яка становить загрозу американській безпеці».

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже, що кандидатуру Дейтона привітали і в посольстві США у Києві: «Генерал Дейтон був старшим радником Пентагону з питань оборони в Україні останні кілька років, тому він розуміє ситуацію в Україні. Я говорив з людьми з посольстві у Києві і вони кажуть, що він добре розуміє Україну. І йдеться не лише про конфлікт з Росією. Йдеться про більш широку проблематику країни. Так що Дейтон – це дуже хороший вибір».

Мати позапартійного посла в Україні буде дуже важливо для того, щоб Україна залишалась поза американською внутрішньою політикою



Критично важливим для України, стверджує Пайфер, є той факт, що Дейтон не належить до жодної партії: «Через шість місяців у нас у США президентські вибори. Я боюся, буде спроба втягнути Україну у наші внутрішньополітичні справи. Тому мати позапартійного посла в Україні буде дуже важливо для того, щоб Україна залишалась поза американською внутрішньою політикою».

Чи зміниться з новим послом політика США стосовно України?

У війську велике значення мають риси лідера. І той факт, що генерал-лейтанант Дейтон має три зірки свідчить про те, що його дуже поважають у війську не лише як офіцера, але і як лідера



Стівен Пайфер переконаний, що вона залишиться незмінною: «Будь-який посол повинен впроваджувати політику Вашингтона, так що політика залишиться та сама. Що нового принесе у разі призначення генерал Дейтон – це трошки інший стиль. Але це нормально. Кожна людина має свій власний стиль керівництва. Я сподіваюсь, що це буде дуже сильний стиль керівництва. У війську велике значення мають риси лідера. І той факт, що генерал-лейтанант Дейтон має три зірки свідчить про те, що його дуже поважають у війську не лише як офіцера, але і як лідера».

в Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією

Одним з пріоритетів нового посла буде також продовження реформ в Україні, і у першу чергу боротьба з корупцією та корумпованими олігархами, каже Вільям Тейлор: «Не всі олігархи корумповані. І не всі корупціонери є олігархами. Але в Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією».

Висунення кандидатури Дейтона привітали і в українському уряді. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який вже зустрічався з генералом та назвав взаємодію з ним «чудовою», заявив, що з нетерпінням чекає прибуття Дейтона до Києва.