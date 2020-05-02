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02 травня 2020, Київ 13:53
Новини | Політика

У МЗС привітали рішення Трампа щодо посла США в Україні

Міністр закордонних справ України Микола Кулеба

Міністр закордонних справ Микола Кулеба привітав рішення президента США Дональда Трампа номінувати нового американського посла в Україні.

«Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. Із нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою», – написав Кулеба у твіттері.

Раніше у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні. Згідно з повідомленням, наразі Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником з питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був військовим аташе в посольстві у Росії. Розмовляє російською і німецькою мовами.

Наразі США мають в Україні тимчасову повірену ­– Крістіну Квін.

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