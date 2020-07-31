У Сенат США внесли законопроєкт про військову допомогу Україні протягом 5 років

Група американських сенаторів від Демократичної і Республіканської партій запропонували законопроєкт, який передбачає військову допомогу Україні і сприяння Києву в проведенні реформ протягом найближчих п’яти років.

Законопроєкт про безпекове партнерство з Україною, поданий 30 липня, передбачає до 300 мільйонів доларів на рік іноземної військової допомоги Україні, зокрема летального озброєння, за умови дотримання критеріїв реформ.

Акт також закликає Державний департамент створити робочу групу щодо України з європейськими союзниками, яка надаватиме допомогу в економічній і політичній реформах, а також знову призначити спеціального посланця до Києва для мирних переговорів.

Документ запропонували через рік після того, як президент Дональд Трамп відкликав свого посла в Києві і затримав військову підтримку України, що призвело до слухань справи про імпічмент Трампа і відставки спецпредставника Курта Волкера і загострило американсько-українські відносини.

«Закон про партнерство в галузі безпеки України повертає до норми відносини США й України шляхом посилення нашої безпекової допомоги Києву, у той час як Сполучені Штати продовжують підтримувати їхні кроки до політичних реформ і допомагають протистояти російській агресії», – заявив один з ініціаторів законопроєкту демократ Кріс Мерфі.

США надали Україні понад три мільярди доларів допомоги, зокрема понад 1,6 мільярда доларів військової допомоги, відколи Росія в 2014 році анексувала Крим і підтримала бойовиків на сході України.