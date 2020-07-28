Сполучені Штати привітали «відданість України справі миру», та закликали Росію припинити агресію

У Державному департаменті США прокоментували зусилля сторін щодо припинення вогню на Донбасі.

«Сполучені Штати вітають відданість України справі миру. Ми закликаємо Росію припинити свою агресію і, нарешті, продемонструвати готовність досягти тривалого дипломатичного вирішення конфлікту», – мовиться у повідомленні спікера Держдепартаменту США Кейла Брауна.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.