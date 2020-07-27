Єльченко розповів, на яку військову допомогу від США може розраховувати Україна

Посол України у США Володимир Єльченко заявив, що Україна може і надалі розраховувати на військову підтримку з боку Сполучених Штатів, зокрема щодо поставок військового призначення. Про це він сказав в інтерв’ю агенції «РБК-Україна».

«Будуть продовжуватися закупки «Джавелінів», вони є в програмі допомоги на 2021 рік. Крім того, вже зараз «Джавелінами» будуть озброюватися підрозділи, які направлятимуться в зону проведення ООС. А це вже зовсім інша розстановка сил. Звичайно, ми будемо розміщувати таке озброєння з урахуванням Мінських домовленостей. Зараз на перше місце я би поставив модернізацію українського флоту. Минулого року ми отримали два кораблі класу Island. А буквально днями США погодили продаж нам 16 швидкісних катерів Марк VI, оснащених усім необхідним обладнанням і навіть гарматами. Це сучасні патрульні катери, які США самі ввели в обіг лише у 2015 році, до цього часу вони нікому їх не передавали. Тепер вони будуть у наших ВМС», – заявив Володимир Єльченко.

Він зазначив, що США розуміють рівень загроз з боку Росії, в тому числі – з моря.

«Головна мета цього (поставок – ред.) полягає в тому, щоб припинити російське домінування в Чорному та Азовському морях, американці це визнають, розуміють і тому допомагають нам», – додав посол України в США.

17 червня Посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон передав Києву військове обладнання в рамках співпраці у сфері безпеки на понад 60 мільйонів доларів, в тому числі, рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні на початку жовтня 2019 року. Тоді йшлося про 150 ракет і 10 пускових установок для них на суму понад 39 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження танків та іншої бронетехніки, він здатен діяти і проти оборонних споруд, а також проти безпілотників, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.