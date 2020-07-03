Кожну з бригад в ООС підсилюватимуть джавелінами – Хомчак

Кожну з бригад в Операції об’єднаних сил підсилюватимуть переносними протитанковими ракетними комплексами «Джавелін», повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю «АрміяInform».

«Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть «Джавелінами». Крім того, під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників «Байрактар» з бойовим ураженням цілі», – сказав Хомчак.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження танків та іншої бронетехніки, він здатен діяти і проти оборонних споруд, а також проти безпілотників, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

1 березня 2018 року Державний департамент США вперше схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

У жовтін 2019 року Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні. Тоді йшлося про 150 ракет і 10 пускових установок для них на суму понад 39 мільйонів доларів.