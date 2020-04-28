Український танк проти російського: що відомо про новий Т-90

У російської армії з’явилася нова модифікація танка Т-90 – «Прорив». Що це за машина і чи витримає вона бій із модернізованим українським Т-64? У 2014 році, у боях за Луганський аеропорт, українські бійці вже зустрічалися із попередньою версією Т-90 і з іншим цей танк не сплутають. Спеціальний проєкт «Донбас Реалії» розповідає, як це було.

У російську армію відправили першу партію модернізованих танків Т-90М, під назвою «Прорив». Їх отримала Таманська мотострілецька дивізія – це Західний військовий округ. Його попередня модифікація танк Т-90А, встиг залишити слід на Донбасі.

У відкритих джерелах можна знайти єдине відео, на якому видно цей танк на теренах України. Імовірно, воно зняте 25 серпня 2014-го року. Дослідник Askai707, на якого згодом посилається Беллінгкет, першим встановив геолокацію.

«Залізничний переїзд, населений пункт Лисе, це в п'яти кілометрах від Новосвітлівки. І як видно, саме там вони і брали участь в боях за цей населений пункт», – каже військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

Тоді, у серпні 2014 року, українські військові контролювали Новосвітлівку поблизу Луганська та утримували луганський аеропорт. Цілком ймовірно, один із російських танків на відео з Лисого потім стріляв по українському блокпосту в Новосвітлівці. Відео вдалося зняти українським військовим.

«Він, помітивши БТР наш, який стояв на позиції і переміщення людей, почав нести щільний вогонь по нашій позиції. В самому кінці відео момент, де танк вже потрапляє саме в нашу позицію», – пригадує учасник боїв за Луганський аеропорт Сергій Сухомлін.

Сергій Сухомлін був одним з тих, хто евакуював поранених з того блокпоста. У ті дні він ще не раз зіткнеться із російськими танками. Раніше Сергій служив в трьохсотому танковому полку в Десні і, каже, Т-90 ні з чим іншим не сплутає.

БТРом проти танка – практично нереально

«Ми також, як і 24 бригада, потрапили на три російських танки і між нами зав'язалася бій. Але БТРом проти танка – це практично нереально. Тільки через 7 годин, коли вже танки відступили, до нас змогла приїхати підмога з аеропорту і забрати вже і поранених, і вбитих. За час бою ті, кого було поранено, не витримали влучень в БТР і загинули», – свідчить Сергій Сухомлін.

Докази перебування російського танка Т-90 на Донбасі

Останній день оборони Луганського аеропорту. Про нього «Донбас Реалії» розповів Юрій Руденко, який на той час був військовослужбовцем 80-ї бригади ЗСУ. За словами Руденка, він зрозумів, що вони воюють із регулярною армією Росії десь із 24 серпня 2014 року.

Артилерія почала бити інтенсивно і точно. Крім того одного разу до них на блокпост помилково заїхала колона російських БТРів, зав'язався бій. Була ще історія, яка стосується і танків.

«На наш блокпост приїхав заправщик із танкової дивізії або полку, точно не знаємо, і у ньому був капітан російських військ, прапорщик і бурят. Документи у них також були всі підтверджуючі, що вони російські війська і по карті було виявлено, що вони не знали місцевості і в них було підтвердження, як їм їхати і де вони знайдуть танки, які потрібно було заправити», – розповідає Юрій Руденко.

І хоча той заправник до російських танків не доїхав, продовжує Юрій Руденко, на штурм вони все одно пішли.

31 серпня українські військові з луганського аеропорту організовано відступили.

«Птуристи, які були, вони вже були або поранені або вбиті, тобто робота з ПТУР була повністю на ентузіазмі. Підбивати ми могли БМД [бойові машини десанту], підбивати ми могли БМП [бойові машини піхоти] і машини постачання, які були задіяні в штурмі аеропорту. Інформації, що нами були підбиті якісь взагалі з будь-яких модифікацій танків на той час у нас немає», – каже Сергій Сухомлин, який брав участь в обороні Луганського аеропорту.

Вже після боїв дослідники, в тому числі спільноти «Інформнапалм», в соцмережах виявили фото військовослужбовців, які брали участь в тих боях.

Російські військові не соромилися фотографувати Т-90 в українських полях.

Поплутати їх з чимось іншим дуже складно, тому що вони мають два палаючих ока

«Поплутати їх з чимось іншим дуже складно, тому що вони мають таких два палаючих ока, це система протидії ракетам «Штора». Ці танки відносяться до єдиної бригади, 136-ї окремої мотострілкової бригади російської армії. Саме вона перебувала, так би мовити, «на навчаннях» в Ростовській області і застосовувалася, активно застосовувалася в ході боїв на Луганському напрямку», – каже військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

Російський «Прорив». У чому модернізація?

Росіяни поставили на танк Т-90М систему управління вогнем «Калина», білоруський приціл «Сосна У», новий динамічний захист «Релікт». Але двигун залишився ще від радянського танка періоду Другої світової війни Т-34.

«Маса Т-90М вже підлізла під 50 тон, при цьому двигун вони дофорсували до 1133 кінських сил. Тобто витягли з нього просто все, що могли і це на практиці вже призводить до величезних проблем. У першу чергу, навіть Т-90С в Індії показав, що при підвищенні температури і запиленості, танки перегріваються і не можуть видавати навіть ті ж самі 60 кілометрів на годину, тобто вони досить швидко виходять з ладу», – зауважує експерт-оглядач інформаційного агентства Defense Express Олег Катков.

Нездатність створити новий двигун, вважає Олег Катков, фактично поставила хрест на перспективах Росії доопрацювати танк «Армата».

Якщо ж порівнювати Т-90М із українським Т-64 зразка 2017 року, то приставку «Прорив» можна вважати недоречною, каже експерт.

«Відомий приклад, коли ставляться два танки один напроти одного. Першим пострілом вони промахуються, а другим, зі 100% ймовірністю, потрапляють один в одного. І при такій зустрічі Т-64 з Т-72 чи Т-90, Т-64 другий постріл зробить на дві секунди раніше.

Щодо здатності виявлення цілей, другий параметр дуже важливий, то ми використовуємо західні високоякісні тепловізійні системи, а Росія те, що вона може сама зробити, тому що санкції», – додає Олег Катков.

Свій Т-90А, танк попередньої модифікації, Росія обкатала не тільки у війні на Донбасі, але і в Сирії.

Він показав себе досить непогано проти тих же американських ПТРК TOW, які масово один час поставлялися до Сирії

«Якщо він показав себе досить непогано проти тих же американських ПТРК TOW, які масово один час поставлялися до Сирії, то з ПТРК «Джавелін», які є зокрема у американського спецназу, що підтримує курдів і які поставлялися в Україну, він не стикався. Відомо лише, що в руках місцевих сил ці танки неодноразово залишалися в бою, що призводило до того, що вони навіть опинялися в руках терористичного угрупування Хайят-Тахрір аш-Шам, яке теж воює з силами Асада і навіть застосовувала проти них Т-90 і Т-72», – розповідає дослідник Conflict Intelligence Team Кіріл Михайлов.

«Хоча їх вже списали, говорили, що танки це анахронізм, але Сирія, Ірак, Лівія, Донбас показали, що танки поки ще свою роль виконують. Зрозуміло, якщо наприклад російська армія зіткнеться з будь-якою європейською, ну більш-менш сучасною – Німеччина, Франція, або американською, то буде зовсім інший досвід і який це досвід – незрозуміло, тому що та армія насичена буде і безпілотниками, і засіб ураження буде відповідний, авіація буде застосовуватися», – припускає Михайло Жирохов.

Танки й артилерія свою роль зіграли і в боях за Луганський аеропорт.

І Юрій Руденко, і Сергій Сухомлін впевнені – якби не масштабне вторгнення російської армії, війна б закінчилася ще тієї осені.

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