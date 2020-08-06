Зеленський підтвердив участь Фокіна в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перший прем’єр-міністр країни Вітольд Фокін працюватиме в українській делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський сказав про це 6 серпня на брифінгу в Часовому Яру Донецької області.

«Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука – ред.). З ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем’єр Олексій Резніков, і пан Демченко (перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко – ред.). Тобто, в нас досить потужна група. Я бачу наразі тільки зростання кількості переговорів і зустрічей», – сказав Зеленський.

Він знову подякував колишньому голові української делегації в ТКГ, другому президенту України Леонідові Кучмі за «справді велику роботу».

«Він справді втомився. Тут немає інших причин. Ми йому ще раз вдячні», – сказав президент.

Напередодні в коментарі Радіо Свобода Фокін заявив, що його конкретна посада в українській делегації ще не визначена.

«Ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже... Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися, яких я поважаю», – сказав він.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми. Згодом стало відомо, що до делегації також погодився долучитися прем’єр-міністр України в 1990-1992 роках Вітольд Фокін.

ТКГ – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.